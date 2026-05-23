Els Bombers han treballat en dos rescats de muntanya a les comarques centrals
Fins les 18.00 hores, els Bombers de la Generalitat han hagut d'actuar en 10 rescats de muntanya a tot Catalunya, un dels quals mortal
Dues persones han hagut de ser rescatades pels Bombers després de dos accidents de muntanya a les comarques centrals. Es compten entre els 10 rescats que els Bombers de la Generalitat han hagut de fer a tot Catalunya fins a les 18.00 hores. El més greu, un home que ha perdut la vida aquest migdia, en caure amb el parapent prop de la zona d'enlairament d'Àger (la Noguera).
Pel que fa als accidents de les comarques centrals, el primer, cronològicament parlant, ha estat a les 12.43 hores, quan arribava l’avís d’una dona ferida mentre feia ràpel a la zona del Joc de l’Oca, al Bruc. S’ha activat l’helicòpter amb efectius del GRAE i una dotació terrestre de suport, que han fet una primera atenció, l'han immobilitzat i han fet l’extracció amb un gruatge des de l’helicòpter i el trasllat, en estat lleu, a l’helistop de Collbató on s’esperava l’ambulància del SEM. Els Bombers de la Generalitat han activat l’helicòpter de la unitat de Mitjans Aeris amb efectius dels GRAE (Grup d’Actuacions Especials) de la Seu d’Urgell amb el metge del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques). Ha sortit també una dotació terrestre, de suport, del parc de bombers voluntaris d’Àger.
Per altra banda, a les 16.16 hores s'ha activat una dotació terrestre dels Bombers per un ciclista accidentat al corriol de Sant Martí, al Bosc de Sallent, a Coll de Nargó.
