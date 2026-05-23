La Generalitat obre un nou pla d’ajut perquè particulars i comunitats treguin uralita dels edificis
Manresa és la cinquena ciutat catalana amb més tones d'amiant en teulades, segons el cens de cobertes que el Govern va elaborar fa dos anys
Els plans per erradicar el perillós i abundant fibrociment dels edificis de Catalunya continua. La Generalitat posa ara en marxa un nou programa perquè els propietaris tinguin ajuts per dur a terme la retirada dels seus edificis d’aquest material popularitzat com a uralita, del qual a la regió central n’hi ha exemples abundants. De fet, Manresa és la cinquena ciutat catalana amb més tones d'amiant en teulades, segons el cens de cobertes que el Govern va elaborar fa dos anys. En aquell moment, a la capital del Bages es van comptabilitzar 1.227 teulades
L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat ara una resolució per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir les subvencions destinades a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya. La previsió és que el tràmit per sol·licitar l’ajut s’obri el pròxim 18 de juny i es tanqui el 2 de juliol.
L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat les bases del nou programa, que té un pressupost de 10,5 milions d’euros
Els detalls principals són els següents. L’objecte de la subvenció és fomentar la retirada de residus amb amiant de la construcció, un material cancerós encara molt estès en tota mena d’edificacions a Catalunya. Se subvencionaran els conceptes de retirada, transport i tractament dels residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. Les actuacions les hauran de dur a terme empreses inscrites al registre d’empreses amb risc d’amiant.
La previsió és que l'import de la convocatòria sigui de 10,5 milions d’euros, que es distribuiran de la següent manera: 8,5 destinats a propietaris de béns immobles particulars, comunitats de propietaris, empreses o entitats sense ànim de lucre i persones autònomes; i la resta, 2 milions, es reservaran a ens locals.
La subvenció serà de caràcter dinerari amb un màxim de 30.000 per immoble. Els imports per a cada sol·licitant es determinaran segons els metres quadrats d’amiant a retirar, atenent l'escalat següent: cobertes d'amiant de fins a 49,99 m2 (2.000 euros); cobertes d'amiant de 50 m2 fins a 99,99 m2 (40 euros/m2); cobertes d'amiant de 100 m2 fins a 499,99 m2 (30 euros/m2); cobertes d'amiant de 500 m2 fins a 999,99 m2: (25 euros/m2); i cobertes d'amiant a partir de 1000 m2: (20 euros/m2).
El procediment de concessió és el de concurrència pública no competitiva, és a dir, que el procediment per a la concessió dels ajuts serà respectant l'ordre d'entrada de les sol·licituds, sempre que es presenti la documentació adequada en els períodes establerts, fins al límit del pressupost de la subvenció.
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC), ha atorgat més de 100 milions d'euros per retirar amiant en edificacions des de l'any 2019, comptant els 11,5 milions d'euros de dues convocatòries en tràmit de 2026. Fins a la data actual s'han atès prop de 7.000 peticions, el que representa el 60% de les sol·licituds rebudes. Un cop es resolguin les convocatòries d'enguany, aquest import haurà permès treure prop de 90.000 tones d'aquest material constructiu.
Des de l'any 2008, s'han retirat més de 266.000 tones d'amiant. Aquesta xifra s'ha intensificat en els darrers anys per les ajudes que s'han anat convocant. En aquests ajuts, han pogut concórrer diferents tipus de beneficiaris: particulars, comunitats de veïns, empreses, persones autònomes, associacions i ens locals.
En concret, fins ara s’han atès 6.416 peticions de subvenció, que representa prop del 60% de les sol·licituds rebudes. En els ajuts per retirar amiant de cobertes malmeses per fenòmens meteorològics, el percentatge atès va ser d’un 85,34% a la convocatòria de 2022 i d’un 99,19 % a la convocatòria de 2024. En la convocatòria de 50 milions d’euros de 2023, que incloïa la subvenció per instal·lació plaques fotovoltaiques a les noves teulades, el percentatge va ser d’un 61,66 %.
