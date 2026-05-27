Milers de docents de l'àmbit metropolità de Barcelona i la Catalunya central protesten a Granollers
La movilització ha arribat a un 8,43% de seguiment a tot Catalunya, amb dades del 33% dels centres
ACN
Milers de docents de l'àmbit metropolità de Barcelona i la Catalunya central han iniciat una marxa per Granollers coincidint amb la vaga a tot Catalunya. La mobilització es fa a la ciutat vallesana coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores.
El col·lectiu ha organitzat un 'festival reivindicatiu' amb xerrades, actuacions i mobilitzacions durant tot el matí. Cap a les nou del matí s'han concentrat davant del palau d'esports, on estava previst el congrés, per "fer sentir" la seva veu, segons ha explicat a l'ACN la professora de secundària al Berguedà Alícia Navalón. Tot seguit han iniciat una marxa per la ciutat cap a un punt encara desconegut.
La vaga ha aconseguit un seguiment del 8,43% aquest matí, segons les dades recopilades pel Departament d'Educació d'un 33,17% dels centres a les 9.30 hores. El personal convocat a vaga és el docent i personal laboral dels centres públics i del Departament d’Educació i FP (serveis educatius, serveis territorials, serveis centrals), i altres col·lectius sobre els quals no hi ha dades (personal de centres d’altres titularitats, personal de neteja, cuina, monitoratge). A part de Granollers, les mobilitzacions també es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra i Barcelona.
Talls a l'AP-7 a Salt, Torredembarra i Granollers i l'A-2 a Lleida
Els docents han fet talls a l'AP-7 a Salt, Torredembarra i Granollers; i l'A-2 a Lleida, en paral·lel, a la resta de mobilitzacions actives. A Salt, els manifestants han accedit a la via pel voral en sentit França i han acabat tallant en els dos sentits. A Torredembarra són prop d'un miler els manifestants que cap a les onze del matí han accedit a la via i han tallat primer en sentit Barcelona i més tard en els dos sentits. A la mateixa via, els milers de docents que es manifestaven per Granollers han acabat tallant-la en els dos sentits i hi estan instal·lant carpes i cadires per portar a terme diverses activitats. A l'A-2, el tall es produeix en els dos sentits des de les onze del matí.
