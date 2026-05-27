Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incident químic a ManresaPiscines municipals de ManresaJonathan Andic abandona MangoColònia AntiusMark BrayLidón GasullRobatori Igualada
instagramlinkedin

Milers de docents de l'àmbit metropolità de Barcelona i la Catalunya central protesten a Granollers

La movilització ha arribat a un 8,43% de seguiment a tot Catalunya, amb dades del 33% dels centres

TOTALS: Alícia Navaón, professora de secundària; Xavi Garcia, mestre de primària al Maresme; Quim, treballador del 0-3, Armand, professor de secundària a la Garriga; i Maria Olivé expliquen els motius de la vaga.

TOTALS: Alícia Navaón, professora de secundària; Xavi Garcia, mestre de primària al Maresme; Quim, treballador del 0-3, Armand, professor de secundària a la Garriga; i Maria Olivé expliquen els motius de la vaga.

Otras

ACN

Granollers

Milers de docents de l'àmbit metropolità de Barcelona i la Catalunya central han iniciat una marxa per Granollers coincidint amb la vaga a tot Catalunya. La mobilització es fa a la ciutat vallesana coincidint amb la celebració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores.

El col·lectiu ha organitzat un 'festival reivindicatiu' amb xerrades, actuacions i mobilitzacions durant tot el matí. Cap a les nou del matí s'han concentrat davant del palau d'esports, on estava previst el congrés, per "fer sentir" la seva veu, segons ha explicat a l'ACN la professora de secundària al Berguedà Alícia Navalón. Tot seguit han iniciat una marxa per la ciutat cap a un punt encara desconegut.

La movilització ha arribat a un 8,43% de seguiment

La vaga ha aconseguit un seguiment del 8,43% aquest matí, segons les dades recopilades pel Departament d'Educació d'un 33,17% dels centres a les 9.30 hores. El personal convocat a vaga és el docent i personal laboral dels centres públics i del Departament d’Educació i FP (serveis educatius, serveis territorials, serveis centrals), i altres col·lectius sobre els quals no hi ha dades (personal de centres d’altres titularitats, personal de neteja, cuina, monitoratge). A part de Granollers, les mobilitzacions també es concentren principalment a Lleida, Girona, Tarragona, Torredembarra i Barcelona.

Notícies relacionades

Talls a l'AP-7 a Salt, Torredembarra i Granollers i l'A-2 a Lleida

Els docents han fet talls a l'AP-7 a Salt, Torredembarra i Granollers; i l'A-2 a Lleida, en paral·lel, a la resta de mobilitzacions actives. A Salt, els manifestants han accedit a la via pel voral en sentit França i han acabat tallant en els dos sentits. A Torredembarra són prop d'un miler els manifestants que cap a les onze del matí han accedit a la via i han tallat primer en sentit Barcelona i més tard en els dos sentits. A la mateixa via, els milers de docents que es manifestaven per Granollers han acabat tallant-la en els dos sentits i hi estan instal·lant carpes i cadires per portar a terme diverses activitats. A l'A-2, el tall es produeix en els dos sentits des de les onze del matí.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Millors cremes solars segons l'OCU: els quatre més recomanats per a aquest estiu
  2. Tres afectats per un nou incident químic a Aqualimp de Manresa, que obliga a confinar un sector del polígon de Bufalvent
  3. Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
  4. L’actual Papa de Roma ja ha estat a Montserrat
  5. Isak Andic va patir una caiguda tres mesos abans de la seva mort
  6. Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
  7. Territori respon al veí de Guils a qui se li nega el descompte del túnel del Cadí per teletreballar: 'En el seu cas, no hi ha mobilitat obligada
  8. Deplegament del camió escala de Bombers per treure de casa un dona ferida en un accident de bici

Milers de docents de l'àmbit metropolità de Barcelona i la Catalunya central protesten a Granollers

Milers de docents de l'àmbit metropolità de Barcelona i la Catalunya central protesten a Granollers

Així serà el nou canal de la TDT que vol convertir-se en ‘la setena’ televisió d’Espanya amb una cara de La Sexta al darrere

Així serà el nou canal de la TDT que vol convertir-se en ‘la setena’ televisió d’Espanya amb una cara de La Sexta al darrere

Sánchez promet actuar amb contundència «si hi ha comportaments irregulars nous» al PSOE

Sánchez promet actuar amb contundència «si hi ha comportaments irregulars nous» al PSOE

La selectivitat ha arribat abans d’hora a Manresa

La selectivitat ha arribat abans d’hora a Manresa

TOTALS: Alícia Navaón, professora de secundària; Xavi Garcia, mestre de primària al Maresme; Quim, treballador del 0-3, Armand, professor de secundària a la Garriga; i Maria Olivé expliquen els motius de la vaga.

TOTALS: Alícia Navaón, professora de secundària; Xavi Garcia, mestre de primària al Maresme; Quim, treballador del 0-3, Armand, professor de secundària a la Garriga; i Maria Olivé expliquen els motius de la vaga.

Els programes de 3Cat ocuparan Montjuïc aquest cap de setmana: de ‘Polònia’ a ‘Crims’, ‘La travessa’ i el Super3

Els programes de 3Cat ocuparan Montjuïc aquest cap de setmana: de ‘Polònia’ a ‘Crims’, ‘La travessa’ i el Super3

Rècord de matrimonis i divorcis davant notari a Catalunya; baixen les parelles de fet

Rècord de matrimonis i divorcis davant notari a Catalunya; baixen les parelles de fet

Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia

Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
Tracking Pixel Contents