Les comarques centrals tindran cinc helicòpters i dues avionetes de vigilància i atac per la campanya 2026 contra incendis
La campanya d'incendis forestals es preveu que es pugui complicar quan la sequera eixugui tota la vegetació nascuda amb les pluges
Les comarques centrals tindran tres helicòpters bombarders, un de rescat, un de coordinació, i dues avionetes de vigilància i atac per la campanya 2026 contra incendis. La Catalunya central, i tot el país, afronten la nova campanya de lluita contra els incendis forestals conscients que la frondosa vegetació que ha nascut amb les intenses pluges es pot tornar de cop en combustible. Així ho ha destacat també la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que ha presidit aquest dijous al matí a l’aeroport de Sabadell la presentació del dispositiu de lluita contra els incendis forestals d’enguany, una campanya que ha qualificat de “clàssica”, i marcada per la forta calor que ja es deixa notar i per l’acumulació de vegetació per les pluges de l’hivern i la primavera.
En aquesta lluita, la Catalunya Central tindrà aquest estiu els mateixos efectius que l’any passat, segons explicava a Regió7 Santi Lleonart, cap de la Regió d’Emergències Centre. Entre aquests hi haurà dos helicòpters amb base a la Catalunya Central, "tenim l’helicòpter de comandament a Manresa ja fa uns dies, que és el que ens permet al cap de coordinació territorial poder-se desplaçar i poder coordinar els incendis, i tindrem l'helicòpter bombarder emplaçat a Moià per segon any consecutiu". Aquest helicòpter, que abans estava a Calaf, passa a Moià, "bàsicament perquè hi ha un tema de normatives aeronàutiques que cada cop són més complicades i són més restrictives. Les instal·lacions actuals de Manresa no són les òptimes per poder albergar les tripulacions. Llavors busquem espais que ja tenen uns equipaments aeronàutics que permetin complir la normativa". Tot això tornarà a canviar quan "tinguem la nova regió d'emergència situada a Sant Fruitós, que tindrà un heliport per tres aeronaus. Llavors ja podrem fer un reagrupament".
Amb els mateixos efectius, la campanya començarà a les comarques centrals "en una situació que ens permet poder garantir uns dies de certa normalitat. Sí que és veritat que tot el tema de vegetació agrícola ens canvia molt el paradigma perquè pot ser que ens entri tots els camps de cop amb disponibilitat". Els efectius contra incendis vetllen "des de diferents estacions quin és el nivell hidrològic, per saber com tenim la vegetació". Però "si aquesta dinàmica de sequera, d’altes temperatures, continua en el temps, doncs haurem d'anar mirant-ho, perquè les coses es podran complicar".
La preocupació és que "la vegetació agrícola ens canvia molt el paradigma perquè pot ser que ens entrin tots els camps de cop en disponibilitat". Disponibilitat significa que són susceptibles de patir un incendi. Els Bombers, segon Lleonart, esperen una campanya enguany "molt semblant a l'any passat, és a dir, incendis de vegetació agrícola, que es propaguen amb molta virulència i amb molta velocitat i que se'ns aturin en arribar a la zona forestal. Aquesta va ser la dinàmica de l'any passat". I "si aquesta dinàmica de sequera segueix, pot ser que la part forestal entri al joc".
La primera campanya amb gestió forestal sostenible
La consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha destacat a la presentació que “aquesta campanya parteix d’un treball coordinat i compartit amb el Departament d’Agricultura, amb una estratègia estructural de gestió forestal del Govern que és imprescindible per millorar la prevenció i la capacitat de resposta davant dels incendis”. Ho deia en referència als primers treballs de creació dels anomenats eixos de confinament, que ja s’han iniciat.
Malgrat que d’aigua no en faltarà aquest estiu, Parlon ha insistit en la necessitat d’extremar la prudència recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. També ha reconegut que el repte serà poder afrontar la “simultaneïtat d’incendis” que s’han donat els darrers anys.
Mitjans
Pel que fa als mitjans, a tot Catalunya des de l’any 2024, el nombre total de bombers professionals s’ha incrementat amb la incorporació de 328 nous efectius, assolint un total de 2.883 professionals, dels quals 2.708 són homes i 175 dones. Paral·lelament, també s’ha incrementat el nombre de bombers voluntaris de la secció activa amb 83 efectius, fins a arribar als 1.395 membres enguany. També s’ha ampliat el personal de reforç de Campanya Forestal per incrementar la capacitat de resposta dels parcs de bombers, passant de 465 el 2025 a 475 aquest any.
S’ha incrementat i renovat la flota de vehicles, arribant als 870 a tot Catalunya, i pel que fa als mitjans aeris, aquesta Campanya es disposarà de 30 mitjans aeris i 25 drons. Dels 30, 28 tindran base a Catalunya, i són 4 helicòpters de rescat (un dels quals a La Seu d'Urgell), 6 de coordinació (un dels quals a Manresa), 10 bombarders (un a Òdena, un a la Seu i un altre a Moià), 8 avions de vigilància i atac, dos dels quals estaran posicionats a Òdena, i 2 Hidroavions de l’Exèrcit de l’aire a Saragossa i Pollença.
Per a la consellera Parlon, “treballarem amb els millors mitjans disponibles i amb la màxima coordinació entre Bombers de la Generalitat, Agents Rurals, Protecció Civil i la resta de serveis implicats per donar la millor resposta possible, especialment davant situacions de simultaneïtat d’incendis, que és el que més tensa el sistema”.
