La Diputació de Barcelona subministrarà als municipis vehicles 4x4 per a actuacions de protecció civil

La corporació invertirà 2,55 milions d’euros per reforçar la capacitat operativa dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants que disposin d’associació de voluntaris de protecció civil

Un render de com serà el vehicle un cop logotipat / DIBA

Eduard Font Badia

Manresa

La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous el Programa sectorial Subministrament de vehicles 4x4 per a actuacions de protecció civil, emmarcat en el Pla Xarxa de Governs Locals 2024-2027, amb l’objectiu de reforçar la prevenció, la vigilància i la resposta davant situacions d’emergència als municipis de la província. El programa preveu la cessió en propietat de vehicles amb tracció a les quatre rodes a ajuntaments de municipis que tinguin menys de 20.000 habitants i que disposin d’una associació de voluntaris de protecció civil inscrita al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya. En total, la convocatòria identifica 56 ajuntaments destinataris potencials, d’acord amb els requisits establerts.

La dotació econòmica prevista és de 2.551.000 euros, amb un valor unitari estimat de 45.000 euros per vehicle, IVA inclòs. Els vehicles es lliuraran en modalitat “clau en mà”: la Diputació de Barcelona assumeix el cost de la compra, la retolació, la matriculació, les homologacions, les adaptacions necessàries i la resta de tramitacions administratives prèvies al lliurament. Aquesta actuació respon a la necessitat expressada pels ajuntaments de disposar de vehicles adaptats a territoris amb camins forestals, pistes rurals i zones de difícil accés. Els 4x4 permetran millorar el suport operatiu en emergències, fenòmens meteorològics adversos i situacions extraordinàries en què calgui reforçar els serveis municipals essencials.

El programa també contribueix a la renovació de les flotes municipals amb vehicles més eficients i adaptats a les necessitats del territori, en coherència amb els objectius d’equitat territorial i suport als municipis de menor capacitat que impulsa la Diputació de Barcelona.

Els ajuntaments beneficiaris hauran d’acceptar expressament la concessió i assumir, a partir del moment del lliurament, les despeses i gestions derivades de l’ús del vehicle, com són l’assegurança, les revisions, el manteniment o les obligacions fiscals corresponents. El lliurament dels vehicles s’haurà de fer, com a màxim, durant el primer quadrimestre de 2027.

