La Diputació de Barcelona subministrarà als municipis vehicles 4x4 per a actuacions de protecció civil
La corporació invertirà 2,55 milions d’euros per reforçar la capacitat operativa dels ajuntaments de menys de 20.000 habitants que disposin d’associació de voluntaris de protecció civil
La Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous el Programa sectorial Subministrament de vehicles 4x4 per a actuacions de protecció civil, emmarcat en el Pla Xarxa de Governs Locals 2024-2027, amb l’objectiu de reforçar la prevenció, la vigilància i la resposta davant situacions d’emergència als municipis de la província. El programa preveu la cessió en propietat de vehicles amb tracció a les quatre rodes a ajuntaments de municipis que tinguin menys de 20.000 habitants i que disposin d’una associació de voluntaris de protecció civil inscrita al registre corresponent de la Generalitat de Catalunya. En total, la convocatòria identifica 56 ajuntaments destinataris potencials, d’acord amb els requisits establerts.
La dotació econòmica prevista és de 2.551.000 euros, amb un valor unitari estimat de 45.000 euros per vehicle, IVA inclòs. Els vehicles es lliuraran en modalitat “clau en mà”: la Diputació de Barcelona assumeix el cost de la compra, la retolació, la matriculació, les homologacions, les adaptacions necessàries i la resta de tramitacions administratives prèvies al lliurament. Aquesta actuació respon a la necessitat expressada pels ajuntaments de disposar de vehicles adaptats a territoris amb camins forestals, pistes rurals i zones de difícil accés. Els 4x4 permetran millorar el suport operatiu en emergències, fenòmens meteorològics adversos i situacions extraordinàries en què calgui reforçar els serveis municipals essencials.
El programa també contribueix a la renovació de les flotes municipals amb vehicles més eficients i adaptats a les necessitats del territori, en coherència amb els objectius d’equitat territorial i suport als municipis de menor capacitat que impulsa la Diputació de Barcelona.
Els ajuntaments beneficiaris hauran d’acceptar expressament la concessió i assumir, a partir del moment del lliurament, les despeses i gestions derivades de l’ús del vehicle, com són l’assegurança, les revisions, el manteniment o les obligacions fiscals corresponents. El lliurament dels vehicles s’haurà de fer, com a màxim, durant el primer quadrimestre de 2027.
- Els Mossos creuen que hi va haver un forcejament entre els Andic davant del punt de la caiguda a Collbató
- Ramon Mirabet substituirà Manu Guix, ingressat per pneumònia, a l’Abadal Fest
- Aquests són els dos hospitals públics catalans que es colen en el top 50 del món: destaquen pels seus serveis i tecnologia
- La Xixo obrirà un nou local a Manresa a finals de juny
- El carter de Correus a Manresa a qui han donat l'alta tot i anar amb crossa: 'No puc repartir cartes així
- Grup Aquacenter, amb seu a Santpedor, quadruplica la seva facturació en 4 anys, fins als 100 milions
- El refugi de Gerard Piqué a Catalunya: un poble de 400 habitants de la Cerdanya
- Les llars de La Parada d’Ampans a Manresa obriran el juny i donaran feina a 50 professionals