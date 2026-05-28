El Pla INUNCAT incorpora un nou llindar de pluja de 3 hores per millorar la previsió d'inundacions sobtades
La delegació del Govern a la Catalunya Central ha explicat aquest dijous les novetats en el Pla INUNCAT als ajuntaments de la demarcació
La revisió del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT), que incorpora un nou llindar de pluja de més de 60 litres en 3 hores amb l’objectiu de millorar la previsió d’inundacions sobtades i reforçar la capacitat d’anticipació del sistema de protecció civil, ja ha entrat en vigor.
Per això, aquest dijous la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, acompanyada de la directora dels Serveis Territorials d’Interior i Seguretat Pública a la Catalunya Central, Elena Roca, i de la cap del Servei Territorial de Protecció Civil a la Catalunya Central, Agnès Centellas, han participat en una reunió telemàtica amb alcaldes de la demarcació per explicar les novetats del Pla.
Una altra novetat és que aquest pla incorpora la fase de rehabilitació després de l’emergència, on s’han establert les actuacions per al restabliment urgent dels serveis bàsics, amb un paper destacat dels municipis.
Pel que fa a les poblacions de la Catalunya Central, actualment hi ha 83 Plans municipals d’inundacions fets (63 obligats i 20 recomanats), i 26 d’aquests estan pendent de revisió. És a dir, 63 plans fets de 77 municipis que estan obligats a tenir-los, i de 20 fets de 69 municipis recomanats.
Elia Tortolero, delegada del Govern a la Catalunya Central, ha dit que "els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania. Coneixen el territori, els punts vulnerables, les zones inundables i les necessitats específiques de cada municipi. Per això, disposar d'eines actualitzades, mantenir vigents els plans municipals de protecció civil, revisar protocols i impulsar simulacres no és només una obligació administrativa: és una inversió directa en seguretat i resiliència".
També ha destacat que "els efectes del canvi climàtic estan alterant patrons meteorològics que coneixíem bé, amb episodis de pluja cada vegada més intensos, més concentrats i més difícils de preveure. Són fenòmens extrems que poden generar situacions d'alt impacte en molt poc temps i que ens exigeixen estar més preparats que mai".
Tres llindars complementaris per analitzar la pluja
Amb la revisió del Pla INUNCAT, el sistema integra tres tipus de llindars de precipitació: es mantenen els de 30 minuts i 24 hores, i s’hi incorpora el nou llindar de 3 hores. Aquest nou llindar facilita la millora de les previsions hidrològiques per part dels organismes de conca, ja que permet concretar millor els àmbits on es poden produir desbordaments de rius.
En els avisos de perill del Meteocat hi haurà també 3 canvis més que no són vinculats a l’INUNCAT sinó per millorar la comunicació: els llindars de vent s’expressaran en km/h enlloc de m/s, els avisos de temps violent i d’observació passaran a formar part d’un grup conjunt anomenat “avisos de vigilància” (es diferenciaran entre avisos de predicció i avisos de vigilància), i l’hora d’emissió dels avisos començarà a mostrar-se en hora oficial enlloc de T.U.
