Comença la campanya de lluita contra els incendis forestals
Tant la Generalitat com el Ministeri de l'Interior posen l'1 de juny com a data d'inici de la campanya estatal estival contra incendis forestals
Aquest 1 de juny ha estat la data escollida tant pel Govern com pel Ministeri per a començar oficialment la campanya estival de lluita contra els incendis forestals. En el cas de l'Estat, s'ha avançat a data d'avui per segon any consecutiu davant el risc que es puguin repetir sinistres de la magnitud dels de l'any passat, un dels pitjors de la sèrie històrica. Així ho va decidir el Comitè Estatal de Coordinació i Direcció (CECOD) del Pla Estatal de Protecció Civil per a Emergències per Incendis Forestals.
En l'àmbit de Catalunya, aquest inici de la campanya ja es va anunciar la setmana passada, quan es va fer la presentació dels mitjans amb els quals es comptarà per lluitar contra el foc. Aquell dia, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ja va anunciar que es preveia una campanya "clàssica" de lluita contra el foc. Sempre tenint en compte que l’emergència climàtica condiciona, un any més, el plantejament de la campanya, com ho demostra que fins al 2003, a Catalunya només un 0,2% dels incendis forestals superaven la capacitat d’extinció dels Bombers de la Generalitat. Des de llavors, però, aquesta xifra ha anat augment fins a situar-se entorn de l’11% actual. El límit de capacitat d’extinció d’un incendi forestal, ara mateix, està en els 10.000 kW/m d’intensitat de front de flama. El 2022, en l’incendi forestal del Pont de Vilomara es va arribar als 123.000 kW/m.
És per això que les claus de la Campanya se centren, d’una banda, en l’increment de recursos, i de l’altra, en la millora de l’eficiència de les operacions d’extinció, combinant anàlisi del comportament que pot tenir un incendi i amb una definició tàctica més precisa i adaptada a la realitat de cada incendi.
Segons el Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC), l’hivern 2025-2026 va ser un dels més plujosos dels darrers 30 anys, a Catalunya. Desembre ho va ser especialment al sud i al quadrant nord-est. El mes va estar molt marcat per la successió de diferents episodis de gotes fredes que van deixar acumulacions superiors als 200 mm en aquestes zones. I el mes de maig, segons dades del Meteocat, ha estat sec a gran part del país, a excepció de l’extrem nord-est, la Costa Brava, i a punts del prelitoral Central, de l’extrem sud i del Prepirineu central on es pot qualificar de normal o plujós.
Tot plegat (més combustible fi, temperatures més altes i vent), juntament amb la baixa pluviometria en començar la primavera, va fer que el perill d’incendi forestal comencés a créixer. Els Bombers de la Generalitat ja van començar a treballar en diverses ignicions a partir del 25 de març, especialment al sud del país, al Prepirineu i en boscos de ribera, on ja s’havia començat a acumular tot de borrissol. Entre l’1 de gener i el 30 d’abril, els Bombers havien actuat en 1065 incendis de vegetació; en el mateix període de 2025, en 701.
