Quatre municipis de les comarques centrals homologuen els seus plans d'emergències
El Document Únic de Protecció Civil Municipal inclou tots els plans pels diversos riscos que poden afectar al municipi, per facilitar-ne la tramitació de forma conjunta
La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat va homologar, en la darrera reunió del 28 de maig, un total de 46 Documents Únics de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Entre ells, els de quatre poblacions de les comarques centrals: Castellfollit de Riubregós, Piera, Olost, i Sant Salvador de Guardiola. L'homologació i revisió d’aquest document estratègic manté el compromís entre la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat i els ajuntaments pel compliment de les obligacions de planificació municipal enfront dels riscos i emergències a Catalunya. A la darrera Comissió, celebrada al febrer d’aquest any, se’n van homologar 31, per tant, enguany ja se n'han homologat 77.
Els municipis han d’elaborar dos tipus de plans de protecció civil en funció de les obligacions concretes establertes en cada cas: el pla bàsic d’emergència municipal, que és de caràcter multirisc i serveix per als riscos que no són considerats especials, i un Pla d'Actuació Municipal per cada risc especial (per exemple, inundacions, incendis forestals o accidents en el transport de mercaderies perilloses). Són documents jurídics i tècnics on s’explica com es coordinen els recursos i serveis propis per gestionar una emergència greu de protecció civil i quines mesures cal aplicar en cada cas per protegir la població. Els plans de protecció civil preveuen, per un risc concret o per al conjunt d’un territori, quines emergències poden afectar i com cal respondre-hi.
Els plans de protecció civil municipals han de ser elaborats i aprovats pels municipis i posteriorment homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya després de la revisió tècnica per part de la Direcció General de Protecció Civil. Per a fer-ho, es tramita conjuntament amb el DUPROCIM, on cal incloure, com a mínim, tots aquells plans als quals el municipi està obligat. També s’hi poden incloure riscos especials per als quals no es tingui obligació, especialment si el pla especial de la Generalitat en fa recomanació per al municipi.
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