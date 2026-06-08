El nou model de transport sanitari es desplega a la Catalunya Central amb més ambulàncies, més hores i més cobertura
El desplegament comporta una inversió de 138,4 milions d’euros per als pròxims cinc anys per passar de 78 vehicles en l’actual contracte a 107ambulàncies.
La nit del dimarts al dimecres el Sistema d'Emergències Mèdiques desplegarà a la Catalunya Central el nou model de transport sanitari. La implantació del nou concurs suposa un salt qualitatiu molt important per al territori, amb una inversió de 138,4 milions d’euros per als pròxims cinc anys, que permet reforçar i renovar el conjunt de recursos assistencials del territori, millorant la cobertura sanitària i la capacitat de resposta davant situacions d’urgència i emergència. Així, el nou model incrementa un 37% el nombre total d’ambulàncies al territori, passant de 78 vehicles en l’actual contracte a 107 ambulàncies, 77 de transport sanitari no urgent i 30 de transport sanitari urgent.
Entre les principals novetats destaca la incorporació d’una nova unitat de Suport Vital Avançat d’Infermeria (SVAi) a Moià, que permetrà millorar la resposta assistencial al Moianès i reforçar la doble cobertura d’Osona. Aquest recurs se suma als dispositius avançats ja existents a Vic, Manresa, Solsona i Berga. També s'incorporen 5 unitats de les noves tipologies a la Regió Sanitària de Catalunya Central: 2 unitats de Suport Logístic Sanitari (SLS), que estaran ubicades a Manresa i Vic, i estan destinades a donar suport en incidents amb múltiples afectats, grans emergències o serveis de llarga durada, així com al trasllat de professionals de psicologia d’emergències; 2 ambulàncies polivalents amb capacitat bariàtrica, ubicades a Manresa i Vic, que donaran suport tant al transport sanitari urgent com al no urgent en serveis de baixa complexitat i en el trasllat de pacients de més de 170 kg o amb necessitats especials, i 1 ambulància llançadora 100% elèctrica ubicada a l’Hospital Althaia de Manresa, destinada a cobrir trasllats sanitaris de proximitat entre centres assistencials.
Però els responsables del SEM han destacat que, més que el nou material, l'important és "l'elasticitat que permetrà el fet de poder moure unitats d'un territori a un altre, per cobrir segones respostes", segons destacava Jordi Calafell, cap d'emergències mèdiques a la regió centre. En aquest sentit, més que el material s'incrementen les hores de servei fins a les 237.980 hores anuals, 18.980 hores més cada any. Aquest augment permet reforçar la cobertura assistencial en un territori marcat per la dispersió geogràfica i l’elevada estacionalitat de la demanda. A més, el sistema incorporarà una bossa addicional de 5.680 hores destinades a reforçar la resposta assistencial davant contingències, pics d’activitat o situacions extraordinàries.
Per a Calafell, "l'essència del nou model és que ens hem d'adaptar a la necessitat de la ciutadania. La gent cada vegada viu més anys, i són pacients que solen ser fràgils, pacients crònics, pacients complexes. Per tant, hem de saber donar i adequar aquesta resposta, no només amb les ambulàncies, sinó també des de la central de coordinació".
Una de les principals novetats és la incorporació a les noves ambulàncies de tecnologia sanitària avançada, on es podran realitzar, entre d’altres, ecografies i analítica de sang amb un resultat immediat.
Però potser el més visible és la nova imatge de les ambulàncies, tant les urgents com les no urgents, que incorporen el color verd, i el patró Battenberg en color verd fluorescent, un sistema de retolació d’alta visibilitat que permet identificar els vehicles d’emergència fins a 500 metres de distància i els alinea amb els estàndards europeus i la resta de cossos d’emergències de la Generalitat.
A les 12 de la nit de dimarts a dimecres, les noves unitats entraran en funcionament i substituiran les antigues, que daten del contracte de 2014.
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