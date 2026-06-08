Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Visita del PapaSor LucíaSelectivitatAmpans i el BarçaPatum 2026Carrer Guimerà
instagramlinkedin

El nou model de transport sanitari es desplega a la Catalunya Central amb més ambulàncies, més hores i més cobertura

El desplegament comporta una inversió de 138,4 milions d’euros per als pròxims cinc anys per passar de 78 vehicles en l’actual contracte a 107ambulàncies.

Els responsables del SEM davant dels nous models d'ambulàncies

Els responsables del SEM davant dels nous models d'ambulàncies / Mireia Arso

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Eduard Font Badia

Manresa

La nit del dimarts al dimecres el Sistema d'Emergències Mèdiques desplegarà a la Catalunya Central el nou model de transport sanitari. La implantació del nou concurs suposa un salt qualitatiu molt important per al territori, amb una inversió de 138,4 milions d’euros per als pròxims cinc anys, que permet reforçar i renovar el conjunt de recursos assistencials del territori, millorant la cobertura sanitària i la capacitat de resposta davant situacions d’urgència i emergència. Així, el nou model incrementa un 37% el nombre total d’ambulàncies al territori, passant de 78 vehicles en l’actual contracte a 107 ambulàncies, 77 de transport sanitari no urgent i 30 de transport sanitari urgent.

Entre les principals novetats destaca la incorporació d’una nova unitat de Suport Vital Avançat d’Infermeria (SVAi) a Moià, que permetrà millorar la resposta assistencial al Moianès i reforçar la doble cobertura d’Osona. Aquest recurs se suma als dispositius avançats ja existents a Vic, Manresa, Solsona i Berga. També s'incorporen 5 unitats de les noves tipologies a la Regió Sanitària de Catalunya Central: 2 unitats de Suport Logístic Sanitari (SLS), que estaran ubicades a Manresa i Vic, i estan destinades a donar suport en incidents amb múltiples afectats, grans emergències o serveis de llarga durada, així com al trasllat de professionals de psicologia d’emergències; 2 ambulàncies polivalents amb capacitat bariàtrica, ubicades a Manresa i Vic, que donaran suport tant al transport sanitari urgent com al no urgent en serveis de baixa complexitat i en el trasllat de pacients de més de 170 kg o amb necessitats especials, i 1 ambulància llançadora 100% elèctrica ubicada a l’Hospital Althaia de Manresa, destinada a cobrir trasllats sanitaris de proximitat entre centres assistencials.

Però els responsables del SEM han destacat que, més que el nou material, l'important és "l'elasticitat que permetrà el fet de poder moure unitats d'un territori a un altre, per cobrir segones respostes", segons destacava Jordi Calafell, cap d'emergències mèdiques a la regió centre. En aquest sentit, més que el material s'incrementen les hores de servei fins a les 237.980 hores anuals, 18.980 hores més cada any. Aquest augment permet reforçar la cobertura assistencial en un territori marcat per la dispersió geogràfica i l’elevada estacionalitat de la demanda. A més, el sistema incorporarà una bossa addicional de 5.680 hores destinades a reforçar la resposta assistencial davant contingències, pics d’activitat o situacions extraordinàries.

Per a Calafell, "l'essència del nou model és que ens hem d'adaptar a la necessitat de la ciutadania. La gent cada vegada viu més anys, i són pacients que solen ser fràgils, pacients crònics, pacients complexes. Per tant, hem de saber donar i adequar aquesta resposta, no només amb les ambulàncies, sinó també des de la central de coordinació".

Una de les principals novetats és la incorporació a les noves ambulàncies de tecnologia sanitària avançada, on es podran realitzar, entre d’altres, ecografies i analítica de sang amb un resultat immediat.

Les noves ambulàncies de suport vital avançat poden realitzar ecografies i analítica de sang

Les noves ambulàncies de suport vital avançat poden realitzar ecografies i analítica de sang / Mireia Arso

Però potser el més visible és la nova imatge de les ambulàncies, tant les urgents com les no urgents, que incorporen el color verd, i el patró Battenberg en color verd fluorescent, un sistema de retolació d’alta visibilitat que permet identificar els vehicles d’emergència fins a 500 metres de distància i els alinea amb els estàndards europeus i la resta de cossos d’emergències de la Generalitat.

Notícies relacionades

A les 12 de la nit de dimarts a dimecres, les noves unitats entraran en funcionament i substituiran les antigues, que daten del contracte de 2014.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola fa parada al Primavera Sound amb la seva filla abans de tornar a La Salle de Manresa
  2. L'última visita d'un Papa a Montserrat, fa 44 anys, va acabar amb tragèdia
  3. Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
  4. Advocats experts en herències alerten d’un error habitual: «La successió s’obre en el mateix instant de la defunció»
  5. Últimes enquestes de les eleccions del Reial Madrid: així estan els sondejos entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme
  6. La data de la visita papal està marcada a Montserrat per una catàstrofe
  7. Ja és oficial: la UE endureix avui les normes per als amos de gossos i gats amb un nou requisit obligatori
  8. Jordi Cruz explica l’error que molts fan quan bullen patates, mongetes o bròquil

El nou model de transport sanitari es desplega a la Catalunya Central amb més ambulàncies, més hores i més cobertura

El nou model de transport sanitari es desplega a la Catalunya Central amb més ambulàncies, més hores i més cobertura

Un passeig nostàlgic i reeixit pel teatre musical

Un passeig nostàlgic i reeixit pel teatre musical

L’Arborètum d’Eixarcolant comença a donar els primers fruits de varietats tradicionals

L’Arborètum d’Eixarcolant comença a donar els primers fruits de varietats tradicionals

L'estudi català que investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar l'Alzheimer i que ja dona resultats: "Ha passat de no fer res a no parar de xerrar"

L'estudi català que investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar l'Alzheimer i que ja dona resultats: "Ha passat de no fer res a no parar de xerrar"

Pastissos i sardines a la trobada de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa

Pastissos i sardines a la trobada de l'Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja de Manresa

Lleó XIV exigeix «una resposta» al «drama migratori» i rebutja al Congrés l’avortament i l’eutanàsia: «La vida ha de ser reconeguda des de la seva concepció»

Lleó XIV exigeix «una resposta» al «drama migratori» i rebutja al Congrés l’avortament i l’eutanàsia: «La vida ha de ser reconeguda des de la seva concepció»

Detenen per un robatori un multireincident que va fer tocaments a una dona i va masturbar-se davant seu

Detenen per un robatori un multireincident que va fer tocaments a una dona i va masturbar-se davant seu

Can Ruti investiga una cirurgia experimental per tractar pacients amb Alzheimer en fase inicial

Can Ruti investiga una cirurgia experimental per tractar pacients amb Alzheimer en fase inicial
Tracking Pixel Contents