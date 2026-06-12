El Govern activa la campanya de prevenció d'incendis durant els treballs de sega del cereal de 2026
L’objectiu de la campanya és minimitzar les incidències i els focs relacionats amb aquesta activitat agrària, especialment durant els mesos de més risc.
Des del dia 1 de juny i fins al 31 d’agost es manté activa la campanya de prevenció d'incendis durant els treballs de sega del cereal de 2026, període en què la sega del cereal es desenvolupa habitualment en condicions de temperatures elevades, humitats relatives baixes i presència de vegetació molt disponible per a la ignició i la propagació del foc.
L’operatiu de vigilància està format pel Cos d’Agents Rurals del Departament d’Interior i Seguretat Pública, el Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), i la col·laboració del sector primari. La campanya se centra a informar de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal, així com un seguit de recomanacions per minimitzar el risc d’incendi en el camp. Durant la campanya, els efectius es despleguen de manera estratègica pel territori i fan itineraris diaris a les zones on es desenvolupen treballs de recol·lecció, amb l’objectiu de cobrir el màxim de superfície possible i donar una resposta ràpida davant de qualsevol incidència relacionada amb la sega.
El dispositiu també compta amb el Grup de Suport Aeri del Cos d’Agents Rurals, que contribueix a la detecció de possibles columnes de fum, a la coordinació dels efectius terrestres i al seguiment de les zones de més activitat agrícola. Enguany, a més, el Cos d’Agents Rurals reforça els mitjans disponibles amb un nou kit d’aigua equipat sobre una camioneta descoberta (pick-up). Aquest nou equip s’afegeix als quatre equips d’aigua ja operatius del Cos d’Agents Rurals. Els kits incorporen un dipòsit d’aigua amb motobomba i permet millorar la capacitat d’intervenció immediata davant possibles conats d’incendi derivats de l’activitat de la maquinària agrícola, especialment en els primers minuts, quan una actuació ràpida pot evitar la propagació del foc.
El Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) disposa a l’inici de la campanya de 43 persones distribuïdes en 6 centres de treball diferents. Hi ha sis camions 4x4 amb capacitat per 3000 litres d’aigua, dotze vehicles tipus camioneta descoberta equipats amb kits de primera intervenció i dos tractors equipats amb arreus per llaurar i generar discontinuïtats.
Durant els mesos d’estiu, l’increment substancial de les temperatures, les humitats relatives baixes i una vegetació fàcilment inflamable fan que determinats treballs, com la sega del cereal, tinguin un risc elevat d’incendi, especialment en unes franges horàries concretes.
Per aquest motiu, la reducció d’aquests focs és determinant, tant per evitar danys als camps i a la maquinària agrícola com per impedir que un conat pugui propagar-se i afectar zones forestals o urbanes. Amb aquest objectiu, és clau la col·laboració i l’actuació conjunta de tots els agents implicats.
Mapa probabilístic d’ignicions del cereal
Des del Servei d’Anàlisi de Perill d’Incendis Forestals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació s’han definit 16 zones de vigilància de sega prioritàries que s’han concretat segons la superfície de cereal de secà i l’estadística històrica d’incendis forestals. A més, cada dia s’edita el mapa de probabilitat d’ignició en tasques agrícoles. Aquest mapa és la base per plantejar la vigilància i la distribució de les unitats de vigilància GEPIF sobre el terreny. Es pot consultar a: https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/medi-natural/incendis-forestals/mapes/mapa-cereal/
Mapa diari de perill d’incendi forestal i Pla Alfa
Des de l’entrada en vigor de l’Ordre ARP/83/2025, de 29 de maig, les mesures preventives aplicables a l’activitat agrícola prenen com a referència tant el mapa diari de perill d’incendi forestal com el Pla Alfa. Aquests dos instruments conviuen com a eines operatives complementàries per determinar les mesures de prevenció que cal aplicar segons el nivell de risc d’incendi forestal.
L’ordre estableix que el perill alt del mapa diari de perill d’incendi forestal equival al nivell 2 del Pla Alfa; el perill molt alt equival al nivell 3; i el perill extrem equival al nivell 4.
Aquesta equivalència permet aplicar les mesures preventives de manera més ajustada a la realitat de cada municipi, atès que el mapa diari de perill d’incendi forestal té com a àmbit d’actuació el terme municipal i s’actualitza diàriament. Es poden consultar el mapes en els següents enllaços:
Mesures obligatòries per evitar incendis en tasques agrícoles d’estiu
Durant el període comprès entre l’1 de juny i el 31 d’agost, les tasques agrícoles en cultius herbacis de secà que utilitzin recol·lectores, embaladores, picadores de palla o conjunts de tractor-remolc han de disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar un possible conat d’incendi.
Aquests mitjans han d’incloure un nombre mínim d’extintors d’escuma amb base d’aigua, amb un mínim de 6 kg de capacitat, i motxilles extintores d’una capacitat mínima de 12 litres d’aigua, d’acord amb el tipus de maquinària utilitzada. També cal disposar dels extintors ABC corresponents per al foc de la mateixa màquina.
En concret, les recol·lectores han de disposar d’un mínim de quatre aparells d’extinció de les característiques establertes; les embaladores, d’un mínim de dos extintors; i els conjunts de tractor-remolc o tractor amb picadora de palla, com a mínim, d’un extintor, sens perjudici dels extintors propis de la màquina.
A més, la normativa estableix que cal disposar d’una emissora de banda de 80 MHz o d’un telèfon mòbil per poder comunicar qualsevol incidència.
Quan el municipi on es facin els treballs presenti un perill molt alt o extrem al mapa diari de perill d’incendi forestal, o bé quan el Pla Alfa estigui activat en nivell 3 o 4, s’ha de comunicar a la Sala Central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles amb recol·lectora o embaladora si es duen a terme entre les 14 i les 17 hores.
En el cas de les picadores de palla acoblades al tractor, les restriccions són més estrictes. Quan el mapa diari indiqui perill molt alt o extrem, o quan el Pla Alfa estigui activat en nivell 3 o 4, no es pot utilitzar aquesta maquinària. Quan el mapa indiqui perill alt, o el Pla Alfa estigui activat en nivell 2, no es pot fer servir entre les 12 i les 18 hores.
En cas d’incompliment de les mesures establertes, els Agents Rurals i altres agents de l’autoritat poden ordenar l’aturada immediata de la maquinària.
Recomanacions per reduir el risc d’incendi
A banda de les mesures obligatòries, l’Ordre ARP/83/2025 també recull recomanacions adreçades a les persones que duen a terme tasques agrícoles entre l’1 de juny i el 31 d’agost.
Pel que fa a la maquinària, es recomana mantenir-la en condicions adequades de revisió periòdica i manteniment. Pel que fa a les pràctiques agrícoles, es recomana reduir la velocitat d’avenç en terrenys pedregosos o amb fort pendent, elevar la plataforma de tall i, un cop el camp estigui recol·lectat, fer un perímetre llaurat al voltant del camp amb grades o arreus.
També es recomana disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar un conat d’incendi. En el cas dels tractors amb màquina acoblada, aquests mitjans haurien de consistir, com a mínim, en dos extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat.
Finalment, es recorda la importància de mantenir tota la maquinària agrícola en condicions adequades de revisió, manteniment i neteja diària, especialment les peces mecàniques, el motor, els col·lectors i el filtre de partícules, el sistema elèctric i les zones on es pugui acumular pols, palla o restes vegetals. Un bon manteniment preventiu és una de les mesures més efectives per reduir el risc d’ignició durant els treballs de sega.
La prevenció dels incendis associats a la sega requereix la implicació de tots els agents: administracions, serveis operatius, Agrupacions de Defensa Forestal i sector agrari. La coordinació, la informació diària del nivell de risc i el compliment de les mesures preventives són elements clau per reduir les ignicions, protegir els camps i la maquinària, i evitar que un conat d’incendi agrícola pugui propagar-se cap a zones forestals o urbanes.
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