El PSC nomena 126 alcaldables per al 2027, 11 dels quals de la Catalunya central
El PSC va activar ahir la maquinària de les eleccions municipals amb l’objectiu d’arrelar en municipis on fins ara no havia aconseguit presentar llista i amb el repte de créixer a les comarques interiors
Regió7 / S.G / O.B
El PSC va activar formalment dissabte la maquinària de les eleccions municipals amb l’aprovació de 126 alcaldables, tots ells candidats que es presenten per primera vegada o que estan actualment en l’oposició. De la Catalunya central, onze noms. Es tracta de la primera tanda, ja que hi haurà dues més -al novembre i al març de 2027- per a nomenar més aspirants i també els qui ja són alcaldes o estan governant. El partit preveu que la talaia que suposa estar governant en la Generalitat i la línia ascendent dels últims anys li obrin portes per a arrelar en municipis on fins ara no ha aconseguit presentar llista, especialment a la Catalunya interior.
A la regió central
De les nostres comarques, ahir es van certificar els caps de llista d’Igualada (Jordi Cuadras Oliva); Martorell (Remedios Márzquez Ortega); Olesa de Montserrat (Fernado Dario Vicente Benetti); Berga (Marc Ortega Cáceres); Sant Fruitós de Bages (Eva Torres Santiago); Navarcles (Sònia Hernández Rubio); Artés (David Vargas Márquez); Monistrol de Montserrat (Montse Noguera Acín); Castellterçol (Francesc Sol); Rajadell (Montse Torres Bernadó) i Marganell (Rodolfo Fernández Getino Rodríguez).
La primera tanda
El motiu de situar a tots aquests candidats en la primera tanda i deixar per al final als qui ja són alcaldes és, argumenten, que aquests candidats tinguin un any per davant per a donar-se a conèixer entre els veïns i per a teixir bé el seu projecte municipal. La millor campanya dels qui ja són alcaldes o estan al govern, argumenten des de la direcció del partit, és estar governant fins al final. Així que dirigents com l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el de Lleida, Tarragona i les grans ciutats metropolitanes, no seran ratificats fins a dos mesos abans que es posin les urnes. L’excepció serà Girona, que també es deixarà per al final a l’espera de si la consellera Sílvia Paneque torna a ser candidata, el que implicaria una remodelació en el Govern de Salvador Illa.
El punt àlgid del conclau, celebrat ahir Terrassa (Barcelona), va ser el discurs del primer secretari del partit i president de la Generalitat, Salvador Illa. El líder socialista va demanar als candidats que en les seves respectives campanyes no tinguin cap objecció a reivindicar l’«excel·lent balanç» del Govern de Pedro Sánchez, malgrat els casos judicials que envolten a diversos membres i exmembres del PSOE.
«Amb la cara ben alta»
«Amb la cara ben alta. I ben orgullosos de ser socialistes perquè als socialistes ni ens dobleguen ni ens callen», va dir davant un consell nacional multitudinari al qual també van assistir diversos consellers i destacats alcaldes com el de Barcelona, Jaume Collboni. La tesi d’Illa és que el PSC pot sobreposar-se als escàndols que aguaiten al PSOE perquè la seva gestió en el Govern i en la Generalitat és prou bona com perquè el votant no s’espanti amb les notícies que arriben dels jutjats. L’última, la imputació de l’expresident Zapatero per delicte fiscal després de la taxació de les joies trobades en el seu despatx.
A més, el president català assegurava veure intencionalitat política en algunes d’aquestes causes obertes: «No estem cecs, sabem veure el que ocorre. No som ingenus, veiem el que està passant». Així, Illa va fer equilibris entre assegurar que «respecta la justícia» però, alhora, deixar entreveure que considera que hi ha un acarnissament injustificat contra els socialistes. «Demanem respecte per la presumpció d’innocència. Som contundents amb els qui no actuen respectant els nostres valors. Ho hem estat, ho som i ho continuarem sent».
El líder del PSC va aprofitar el seu discurs per demanar als candidats municipals que defensin el full de serveis tant de Sánchez com la seva en la Generalitat. La primera inclou la gestió d’una pandèmia i les conseqüències econòmiques de dues guerres, a més de la reducció de l’atur -«Hi ha més ocupació que mai», va dir-, la pujada del salari mínim i la revaloració de les pensions. «Orgullosos del treball fet pel Govern d’Espanya, pel president Sánchez», va clamar, per si quedava algun dubte sobre qui estava parlat.
El full de ruta
Del seu full de serveis com president, va destacar el retorn d’empreses que van marxar amb el ‘procés’, com el Banc Sabadell i Criteria; l’aposta per unes certes infraestructures com l’Aeroport de Barcelona, i el disseny d’un nou model de finançament que segueix sense ser clar que s’aprovi al Congrés. En aquest a punt va aprofitar per deixar clar que intentarà revalidar el seu mandat com a president: «Si ja hem fet això, imagineu el que podem fer en 10 anys».
El principal missatge que es desprèn d’aquest consell nacional és que el PSC hagués preferit endinsar-se en la precampanya de les eleccions municipals sense els problemes del PSOE amb la justícia, però que no per això es desentendrà de Sánchez ni renunciarà a una marca, la socialista, que consideren que encara continua sent atractiva. Si hi ha una paraula que es va repetir més d’una vegada en el seu discurs va ser «orgull», orgull de ser socialista. Només la nit electoral del 23 de maig dirà si és l’estratègia encertada.
Suports a l’interior
El PSC també va treure pit d’haver aprovat els nomenaments de diversos candidats per a municipis en els quals fins ara no presentava a ningú. Municipis de l’interior de Catalunya on els socialistes, a diferència de les zones metropolitanes, tenen més problemes per a aconseguir suports. Els va citat d’un en un el propi Illa: Vallgorguina; Aitona; Sant Pere Pescador; Avinyonet de Puigventós; Torrelavit; Cabra del Camp; Vilanova de la Barca i Marganell, al Bages.
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