La Diputació de Barcelona inicia dimecres la campanya d’estiu del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals
El dispositiu es desplega del 17 de juny al 31 d’agost amb 89 professionals sobre prop de 621.000 hectàrees agroforestals de la província
La Diputació de Barcelona posa en marxa aquest dimecres, 17 de juny, la 30a edició del Pla d’informació i vigilància contra incendis forestals, que s’allargarà durant 76 dies ininterromputs, fins al 31 d’agost. El dispositiu té com a objectiu reduir el risc d’incendis forestals a través de la presència activa al territori, la informació a la ciutadania i la detecció precoç de situacions de risc.
El nucli operatiu és el Pla d’informació i conscienciació a la població en matèria d’incendis forestals, que inclou el desplegament de 89 professionals sobre 621.039 hectàrees agroforestals, el 99% de la superfície agroforestal vulnerable de la província de Barcelona. Els equips actuaran diàriament en la franja de màxim risc, entre les 13 h i les 20 h, coincidint amb les hores de més afluència als espais naturals. El dispositiu s’organitza en tres grans sectors territorials: el Nord (Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i parts del Barcelonès i la Selva), el Centre (Berguedà, Bages, Moianès, Osona i Lluçanès) i el Sud (Anoia, Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat).
El personal de camp està format per 74 agents cívics territorials, organitzats en 37 unitats mòbils de dues persones cadascuna; 6 tècnics i tècniques coordinadores; 6 agents cívics de suport, i 3 gestors i gestores d’informació. A més, un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona està de guàrdia des del maig fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d’incendi forestal important.
El dispositiu posa especial èmfasi en les denominades zones d’impacte, indrets on les dades històriques identifiquen un risc d’origen humà més elevat: urbanitzacions, àrees recreatives, accessos a espais naturals i punts de concentració de persones. Enguany, a més, la distribució de les unitats s’ha reconfigurat de manera excepcional, en coordinació amb els diferents graus de risc municipal derivats de l’alerta per pesta porcina africana.
Les funcions principals dels agents cívics territorials són, en primer lloc, informar la ciutadania sobre la normativa de prevenció i el risc d’incendi; en segon lloc, dissuadir conductes imprudents, com ara fer una barbacoa en un indret de risc, abocar deixalles en entorns forestals o fer cremes no autoritzades, i, finalment, detectar i comunicar situacions de risc, com abocaments incontrolats al medi natural, deficiències en línies elèctriques o anomalies en punts d’abastament d’aigua.
El PVI també inclou altres línies d’actuació, com el suport a l’activació de les ADF per a tasques de vigilància, així com el suport a les federacions d’ADF i al Secretariat de Federacions i Agrupacions de Defensa Forestal de Catalunya, tant en l’àmbit tècnic com en l’administratiu i de formació continuada.
Amb 30 anys de trajectòria, el PVI s’ha consolidat com un dels programes de referència en la prevenció d’incendis forestals a Catalunya, amb la participació de 285 ajuntaments i 129 ADF, i amb un pressupost d’1,8 milions d’euros destinat al desplegament del dispositiu d’estiu.
- Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: «No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners»
- La terra s’obre sota els peus: els 700 forats gegants que espanten Turquia
- Com va marxar el Papa de Montserrat? comitiva de 15 vehicles, monjos al balcó, corredisses i salutacions fins al final
- Adeu al para-sol: l'invent que fa ombra a quatre persones ja és a les platges de Catalunya
- Alcalde la Pobla de Lillet: 'El que ens està passant amb l'Any Gaudí és espectacular. La Fira Modernista ha arribat per quedar-se
- Presó comunicada i sense fiança per als dos detinguts pel crim de la Baells
- Ha mort Leo Boixader, qui va ser bibliotecària de Berga durant 35 anys
- El Puig-reig remunta el derbi i és nou equip de Primera Catalana