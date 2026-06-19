La Catalunya central dona la benvinguda a un estiu per gaudir d’experiències úniques: cinc propostes del territori
Les comarques centrals combinen des de paisatges singulars a pobles amb segles d’història i patrimoni monumental
Lluny de les aglomeracions de la costa i dels circuits més convencionals, la Catalunya central ofereix una de les experiències més autèntiques del país, que combina paisatges singulars, pobles amb segles d’història, patrimoni monumental, rutes culturals i una gastronomia estretament vinculada a la terra. Des de la muntanya de Montserrat fins als paisatges industrials i naturals del Berguedà, passant pels cellers del Pla de Bages, la Catalunya central és una destinació ideal per descobrir una altra manera de viatjar.
L'empremta de Gaudí al Berguedà
El Berguedà se suma a la commemoració de l’Any Gaudí, que aquest 2026 recorda el centenari de la mort de l’arquitecte modernista, posant en valor dues de les seves obres més singulars i menys conegudes: el Xalet del Catllaràs i els Jardins Artigas, situats a la Pobla de Lillet.
La principal novetat d’aquesta efemèride és el reconeixement oficial del Xalet del Catllaràs com a obra d’Antoni Gaudí. Construït el 1901 per encàrrec d’Eusebi Güell, l’edifici servia d’allotjament temporal als treballadors de les mines que proveïen de carbó la fàbrica de ciment Asland. La seva característica estructura triangular, integrada en el paisatge de muntanya, el converteix en una peça única del patrimoni modernista català.
A pocs quilòmetres, els Jardins Artigas representen una altra mostra destacada de la petjada gaudiniana al Berguedà. Concebuts com un gest d’agraïment a la família Artigas per l’hospitalitat rebuda durant la seva estada a la comarca, els jardins combinen arquitectura i natura amb elements característics de l’univers creatiu de Gaudí, en una proposta que recorda l’esperit del Park Güell.
La commemoració també inclou activitats especials al Museu del Ciment, visites guiades i immersives, així com la creació del portal web gaudi.poblalillet.cat, un espai on es poden consultar totes les activitats, visites i esdeveniments programats al llarg de l’any per commemorar el llegat d’Antoni Gaudí a la Pobla de Lillet.
Manresa, referent del barroc català
Manresa s’ha convertit en el gran centre de referència per descobrir i interpretar l’art barroc català gràcies al Museu del Barroc de Catalunya, un equipament declarat Museu d’Interès Nacional que reuneix prop de 200 obres d’art i ofereix una experiència immersiva. Com a novetat, el museu obrirà les portes les nits d’estiu amb l’estrena de «Vespres al Museu», un nou cicle cultural que neix amb l’objectiu d’omplir de vida i ritme els espais del museu. Aquesta primera edició proposa una programació que es desenvoluparà durant quatre vetllades en les quals es fusionarà la música, el patrimoni i les experiències sensorials a la fresca.
El cicle s’inaugurarà el dijous 25 de juny a 2/4 de 9 del vespre al claustre amb el concert de L’arannà, el duet format per Anna Sala i Lara Magrinyà, que ha captivat la crítica amb la seva barreja lliure d’electrònica i folklore del seu espectacle «Turmarí», inspirat en els contes de Mercè Rodoreda i la tradició d’Eivissa. L’endemà, divendres 26 de juny, es proposa una experiència completament sensorial amb «Tasta la nit barroca», una visita nocturna guiada que recorrerà el Museu i culminarà amb una degustació de plats d’inspiració barroca i un tast de vins de la DO Pla de Bages al claustre del museu.
La setmana següent, la música tornarà al claustre el dijous 2 de juliol amb el retorn als escenaris de la banda Astrio, que presentarà el seu nou disc «Latin Lovers» en un concert enèrgic on es creuaran l’electrònica, el rock, el jazz i la psicodèlia. El tancament del cicle arribarà el divendres 3 de juliol a l’interior del Museu del Barroc, on el públic se submergirà en una atmosfera única amb l’Ensamble La Tendresa.
Cardona i el llegat de la sal
Cardona commemora aquest 2026 els 100 anys de l’inici de l’explotació de la potassa, una activitat que va transformar el municipi en un dels principals nuclis miners i industrials del país. El municipi ha fet del llegat de la sal un dels seus principals atractius turístics, que té el seu màxim exponent al Parc Cultural de la Muntanya de Sal, ubicat a l’antiga explotació, i per on cada any passen milers de visitants.
El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ofereix al visitant un recorregut guiat a 86 metres de profunditat. L’interior de les galeries de la muntanya de sal, obertes des del 1997, destaquen per la seva espectacularitat amb els diferents plegaments i vetes del jaciment i la diversitat de minerals, que el fan un lloc únic. El Parc també ofereix una immersió en la història i la tecnologia de l’explotació minera. Destaca la sala de maquinària del pou Maria Teresa, on es conserva equipament que, durant sis dècades, va permetre extreure milers de tones de potassa de les profunditats de la mina. Aquest espai, visitable lliurement, es complementa amb una exposició fotogràfica que documenta la construcció i el funcionament de les instal·lacions.
L’experiència es completa amb altres propostes divulgatives, com el taller artesanal de figures de sal i la projecció d’Ànima Minera, una peça audiovisual que repassa la relació centenària de Cardona amb la mineria i ret homenatge a les generacions de miners que han marcat la història del municipi.
Nits de juliol al Castell de Sallent
El Castell de Sallent tornarà a omplir-se de música aquest mes de juliol amb una nova edició del cicle «Música al Castell», una proposta cultural que combina actuacions en directe amb un entorn patrimonial únic. Cada dissabte a les 10 del vespre, el públic podrà gaudir d’una nit màgica sota les estrelles en un dels espais més emblemàtics del municipi.
La programació arrencarà el 4 de juliol amb l’actuació de Juriol, que donarà el tret de sortida a un cartell variat i de gran qualitat artística. L’11 de juliol serà el torn del reconegut músic i compositor Manu Guix, mentre que el 18 de juliol l’escenari acollirà el talent i l’elegància del WYC Quartet. El cicle es clourà el 25 de juliol amb l’energia i l’emoció de The River Troupe Gospel. A més dels concerts, els assistents podran completar l’experiència gràcies al servei de bar i food truck, que estarà disponible abans i després de cada actuació. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial del Castell de Sallent: www.castellsallent.cat.
Durant els mesos vinents, el municipi ofereix també altres propostes culturals i lúdiques com visites a la casa Torres Amat i el Centre d’Interpretació, al Poblat Ibèric del Cogulló o al Castell de Sallent. També s’han programat activitats com una ruta guiada per la Séquia o un maridatge de vins i formatges al pati de la casa Torres.
El Poble Vell de Súria, història i patrimoni
El municipi de Súria ha consolidat, en els darrers anys, una oferta turística que té el Poble Vell i el castell com principals atractius, però amb propostes que s’hi han anat sumant com el Museu de la Mineria, que el potencien com un destí cultural, turístic i familiar.
El castell de Súria, originari del segle XI i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), es troba a la part més alta del Poble Vell sobre un tossal que domina el riu Cardener. Al costat hi ha l’església del Roser, originària dels segles IX-X. A l’atractiu del Poble Vell i el seu valor patrimonial s’hi ha sumat en els darrers anys el Museu de la Mineria, que permet fer un viatge per la història de la tradició minera a Súria, que forma part del Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central. La proposta permet donar a conèixer la rellevància històrica, econòmica i social d’aquesta activitat al municipi.
Durant els mesos d’estiu, Turisme Súria organitza activitats que permeten aprofundir en la història i el patrimoni del municipi. Les famílies poden participar en la Gimcana Medieval, una proposta lúdica que transforma el castell i el seu entorn en un escenari d’aventures, enigmes i proves inspirades en la vida medieval. Per als qui vulguin conèixer a fons la vila, la visita guiada «Descobrint el passat: una passejada pel Castell i el Poble Vell» ofereix un recorregut complet pels espais més emblemàtics del municipi. Els amants de la gastronomia i els productes de proximitat poden optar pel paquet que combina la visita al Poble Vell amb la Pirata Xperience i per als qui busquen una proposta especial, la visita nocturna «Una nit d’estiu al Poble Vell» ofereix una experiència única.
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