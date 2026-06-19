Onades de calor com la que comença diumenge condicionaran la campanya forestal a la Catalunya central
La regió ha registrat 22 incendis forestals fins a final de maig i un increment dels serveis respecte al 2025, mentre els Bombers reforcen personal, vehicles i mitjans aeris per fer front a una temporada que es preveu "clàssica" però amb potencial d'agreujar-se
Els boscos de la Catalunya central estan a punt de perdre el benefici de resistència que van guanyar amb les pluges de l'hivern. Segons Santi Lleonart, cap de la Regió d'Emergències Centre dels Bombers, "al Bages i Solsonès sud ja l'ha perdut, i a la resta de llocs li queden uns 10 o 12 dies". Aquesta és la diferència entre que el bosc pugui aguantar o no un incendi que li vingui d'un camp cremant.
I això en portes de "la segona onada de calor, que començar aquest diumenge. Per nosaltres és la segona, perquè tenim en compte la primera del mes de maig".
Per això, Bombers, Agents Rurals, Mossos, SEM i Protecció Civil han presentat aquest matí a la seu de la delegació del Govern a la Catalunya Central la campanya forestal de 2026 davant d'alcaldes i tècnics de la regió.
Segons el Dossier de Campanya Forestal 2026, presentat pel Departament d'Interior i Seguretat Pública, la Regió d'Emergències Centre ha passat dels 74 serveis de l'any passat als 83 enguany, en el període comprès entre l'1 de gener i el 31 de maig.
El document detalla que, mes a mes, el Cos ha hagut d'actuar en 9 incendis de vegetació al gener, 12 al febrer, 22 al març, 18 a l'abril i 22 al maig a la zona centre del país, repartits entre incendis agrícoles, forestals i urbans. Tot i que la xifra global de serveis a la Catalunya Central queda per sota de la registrada a Girona, Lleida o Tarragona, els Bombers adverteixen que el risc no es mesura només en nombre d'hectàrees cremades, sinó en la simultaneïtat dels focs, que obliga a repartir recursos entre diverses zones del territori alhora.
Un hivern plujós que no allunya el risc
El dossier explica que l'hivern 2025-2026 ha estat un dels més plujosos dels darrers 30 anys a Catalunya, fet que ha afavorit el creixement de vegetació i combustible fi. Tanmateix, els Bombers alerten que aquesta pluja no elimina el risc d'incendi: la combinació de vent intens —amb ratxes que van superar els 100 km/h durant l'hivern— i temperatures nocturnes més altes del que tocaria ha provocat un efecte dessecant que neutralitza ràpidament la humitat acumulada.
Precisament la primera setmana d'abril, el nivell de risc d'incendi forestal es va situar en un 3 sobre 6, i les comarques de la Catalunya Central van figurar entre les zones més vulnerables del país, junt amb Girona i el nord de Lleida, per un episodi de vent de component nord que es va perllongar més de set dies.
Sequera tèrmica, l'amenaça que ve
El Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers preveu que la campanya d'enguany estigui marcada per la sequera tèrmica: no per manca de pluja, sinó per l'evaporació accelerada de la humitat del bosc a causa de les altes temperatures en els dies de màxim risc. Les previsions apunten cap a una campanya "clàssica", però amb capacitat d'evolucionar cap a episodis similars als de 2003, 2009 o 2025.
Els Bombers descarten, de moment, una situació de sequera estructural generalitzada com la dels anys 2021-2024, però sí que alerten d'un risc "esgraonat i intermitent", que anirà lligat a la freqüència d'onades de calor i episodis de vent, amb el perill afegit que la temporada de risc s'allargui per l'acumulació de combustible gruixut als boscos.
Més efectius i vehicles per a tot el territori
Per fer front a aquest escenari, el Cos de Bombers de la Generalitat compta a la Catalunya Central amb 11 parcs de bombers funcionaris i 9 de voluntaris, 334 bombers professionals, 146 de voluntaris, 2 equips EPAF i 54 auxiliars forestals, helicòpters bombarders a Moià i Òdena, avionetes de vigilància i atac a Òdena i 1 helicòpter de comandament a Manresa.
Respectar les normes. També s'ha fet una crida a consultar el pla Alfa cada dia quan es vulguin fer activitats al medi natural, i ser molt "curós per Sant Joan", que caurà en plena onada de calor, i que "la gent, tothom sàpiga que no es poden llençar petards a menys de 400 metres de la zona de vegetació", recordava Francesc Coll, cap dels Agents Rurals a les comarques centrals.
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