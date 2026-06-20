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Els festivals de música posen ritme a les nits d’estiu de la Catalunya central

Manresa, Sant Fruitós, Igualada, Calaf o Puigcerdà acullen algunes de les principals cites musicals estiuenques

Festival de música clàssica de Sant Fruitós als jardins de Sant Benet

Festival de música clàssica de Sant Fruitós als jardins de Sant Benet / Arxiu/Mireia Arso

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Queralt Casals

Queralt Casals

Manresa

L’estiu torna a convertir la Catalunya central en un gran escenari a l’aire lliure. El territori acull festivals musicals que combinen artistes consolidats i noves veus de diferents gèneres. Des de festivals de nova creació, com és el cas de «Camins» de Manresa, fins a altres del tot consolidats com el Festival de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, l’Anòlia d’Igualada o el Summerfest Cerdanya de Puigcerdà, ompliran de ritme les comarques centrals durant els mesos d’estiu.

Camins

El nou festival Camins s’estrenarà a Manresa del 10 al 18 de juliol amb les actuacions de Rosario, Sopa de Cabra, Sergio Dalma, Joan Dausà, Luz Casal i God Save The Queen. El certamen, que neix amb vocació de convertir-se en una cita de referència de les nits d’estiu a la Catalunya central, se celebrarà a l’aire lliure al recinte del Palau Firal i combinarà grans concerts amb una zona de restauració, gastronomia i actuacions d’artistes emergents. Impulsat per Promo Arts Music amb el suport de l’Ajuntament de Manresa, oferirà aforaments d’entre 2.600 i 4.000 persones segons el format dels espectacles.

Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós

El Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages celebra la seva 32a edició amb quatre concerts als jardins de Món Sant Benet durant els dijous de juliol. El certamen manté la seva aposta per una programació de qualitat i accessible, amb propostes que van des de la cançó i el tango fins a la música de cinema. Entre els protagonistes hi haurà Mireia Pintó i Georgi Mundrov, Manel Camp i Carles Cases, l’Orquestra de Cambra Terrassa 48 en el seu 25è aniversari i l’Orquestra Solistes de Catalunya. El festival es complementa amb l’oferta cultural, gastronòmica i d’allotjament de Món Sant Benet.

Occident Summerfest Cerdanya

El cartell de l’Occident Summerfest Cerdanya, que se celebrarà a Puigcerdà del 13 al 22 d’agost, reflecteix la diversitat i la riquesa de la música actual, amb artistes com Rosario, que presentarà «Universo de ley», Pablo López, amb el seu espectacle «El niño del espacio en concierto», Taburete, que presentarà la seva gira «El perro que fuma», La Ludwig Band i la banda madrilenya La La Love You. El festival també comptarà amb Joan Dausà, Lax’n’Busto, el Mag Lari i la banda tribut Coldday. A més dels concerts, l’esdeveniment oferirà un espai Village amb propostes gastronòmiques, activitats culturals i d’oci a l’aire lliure.

Anòlia

La 38a edició del Festival Anòlia d’Igualada viurà la jornada central el 18 de juliol. El cartell d’enguany inclou quatre concerts gratuïts al pati del Museu de la Pell, comptant com a caps de cartell destacats els grups Blaumut i Al·lèrgiques al Pol·len. També hi tocaran Karaoke Star i l’igualadí Pol Ruiz.

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Desfolca’t

El Desfolca’t celebrarà la seva 34a edició els dies 26 i 27 de juny al nucli antic de Calaf, mantenint la gratuïtat dels concerts i la seva aposta per la música tradicional i popular. El cartell combina artistes consolidats i emergents, amb Alosa i els bascos Tapia eta Leturia com a principals reclams. El festival també inclourà tallers de dansa, propostes familiars, actuacions repartides per diversos espais emblemàtics del municipi i una zona gastronòmica amb food trucks.

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