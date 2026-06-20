Poblacions de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages i el Solsonès entren aquest diumenge en Alfa 3 de risc d'incendi
Protecció Civil alerta que les temperatures continuaran enfilant-se i demana extremar la prudència
43 poblacions de les comarques centrals entren aquest diumenge en el nivell 3 del pla Alfa de risc d'incendi. Això suposa que cal extremar les precaucions, perquè el nivell 3 indica risc molt alt d'incendi forestal.
En concret, es tracta d'una població de l'Alt Urgell (Bassella), 19 de l'Anoia (Argençola, Calaf, Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Copons, els Prats de Rei, Igualada, Jorba, la Pobla de Claramunt, Montmaneu, Òdena, Pujalt, Rubió, Sant Martí de Tous, Sant Martí Sesgueioles, Sant Pere Sallavinera, Santa Margarida de Montbui, Veciana, i Vilanova del Camí), 17 del Bages (Aguilar de Segarra, Artés, Balsareny, Callús, Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages, Fonollosa, Manresa, Navarcles, Rajadell, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Salvador de Guardiola, Santpedor, i Súria), i 6 municipis del Solsonès (Biosca, la Molsosa, Llobera, Pinell de Solsonès, Pinós, i Torà).
Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de les prohibicions d'encendre foc a tota mena d'espais oberts, la suspensió temporal, mentre es mantingui el risc esmentat, de totes les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents, de restes de poda, i de restes silvícoles, encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho.
Tampoc està permesa la utilització de maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant d'aquells, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, llevat que l'òrgan competent de l'Administració autonòmica n'hagi autoritzat expressament el seu ús o resultin necessàries per a l’extinció d’incendis, l'ús de material pirotècnic, llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, a més que s'estableixen restriccions de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
Extremar la precaució
Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d’alerta el Pla PROCICAT per calor intensa, després que les previsions indiquen que el fenomen s’intensifica demà i sobretot de cara el dilluns 22 de juny. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu que gran part del país es trobi sota temperatures tòrrides durant tot el dia. Els termòmetres podran superar els 40 °C especialment a les comarques de Ponent i altres punts de l'interior de Catalunya, i a la costa central hi ha avís de perill per calor nocturna.
Avui dissabte s’han registrat temperatures molt altes especialment a la demarcació de Lleida, com és el cas d'Alcarràs, amb 38,8 graus, o Torres de Segre, amb 38,4.
Durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat el 19 de juny, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 21 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 67% han requerit l’activació d’una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 33% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
Per tot plegat Protecció Civil de la Generalitat recorda que cal hidratar-se molt sovint i beure força aigua, encara que no es tingui set. També es recomana evitar sortir al carrer i fer activitats físiques intenses durant les hores de màxima insolació.
A casa, és important mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes durant el dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit. Sempre que sigui possible, es recomana utilitzar espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis.
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