Més de 37ºC: comencen a enfilar-se les temperatures a la regió en un diumenge marcat pel risc d'incendi en 161 municipis
Entre els valors més destacats a les comarques de la Catalunya central, hi ha els 37,5ºC de Sant Salvador de Guardiola i els 36,9ºC d'Artés i Oliana
Protecció Civil alerta que la calor nocturna serà molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral
ACN
Les temperatures han començat a enfilar-se aquest diumenge al migdia i ja superen els 35°C en alguns punts de l'interior de la regió, en el que està sent el primer dia de l’onada de calor. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja havia emès divendres un avís de situació meteorològica de perill, alertant que l’episodi s’iniciava amb força a l’interior del país. A Sant Salvador de Guardiola, el mercuri marcava els 37,5ºC a les 2/4 de 12 del matí. Destaquen també els 36,9ºC d'Artés i Oliana, i els 36,5ºC de Cardona. A la 1 del migdia, a Solsona el termòmetre marcava 36,2ºC; a Manresa pujava fins als 34,9ºC, a Igualada fins als 34,3ºC; a Moià 32,8ºC i a Berga 31,4ºC.
Tot i que la calor és general arreu, les zones més afectades són les de Ponent i l’interior, on es preveu fregar o superar els 40 °C. L’episodi, que podria allargar-se almenys fins dimarts i amb el seu punt àlgid dilluns, també deixa nits especialment caloroses.
La calor nocturna serà molt intensa
Fins dimarts, al litoral i prelitoral es viuran nits tòrrides on no es baixarà dels 25ºC. De cara a dilluns, l'avís es concentra a les comarques del Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Maresme, i s'estén al Segrià i la Noguera pel que fa a dimarts. De fet, la mínima ja no ha baixat dels 26ºC aquesta matinada de diumenge a l'estació de Barcelona-Raval, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Altres mínimes molt altes s'han registrat a les estacions de Barcelona-Plaça de Sants (25,5ºC), Arenys de Mar (24,6ºC), Mataró (24,3ºC) i Badalona-Museu (24,1ºC).
55 atesos pel SEM relacionats amb la calor
Durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat el divendres 19 de juny, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 55 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 58% han requerit l'activació d'una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 42% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
Des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) es demana als ajuntaments que es prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i es tingui especial vigilància de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o sense recursos; persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (incloses les activitats laborals) i persones amb malalties cròniques.
Recomanacions a la població
Protecció Civil recorda que cal hidratar-se molt sovint i beure força aigua, encara que no es tingui set. També es recomana evitar sortir al carrer i fer activitats físiques intenses durant les hores de màxima insolació.
A casa, és important mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes durant el dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit. Sempre que sigui possible, es recomana utilitzar espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis.
Diumenge amb perill molt alt d'incendi forestal a 161 municipis
En el marc d'aquest episodi generalitzat de calor, els Agents Rurals han informat que aquest diumenge el perill d'incendi és molt alt a 161 municipis de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre repartits per les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Conca de Barberà, Garrigues, Noguera, Priorat, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta i Urgell.
En aquestes localitats s'ha activat el pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis amb perill alt d'incendi. D'altra banda, l'onada de calor s'intensifica a Catalunya i s'esperen màximes properes als 40ºC a la demarcació de Lleida i superiors als 35ºC en molts punts del prelitoral i de l'interior del país.
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