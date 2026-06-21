Més d'una setantena de poblacions de les comarques centrals entren aquest dilluns en nivell 3 de risc d'incendis
Les temperatures màximes a les comarques centrals han estat molt a prop dels 40 graus a diversos punts
Una setantena de poblacions de les comarques centrals entren aquest dilluns en el nivell 3 del pla Alfa de risc d'incendi. Totes les poblacions de l'Anoia i les del Bages, i mig Solsonès es troben en risc molt alt d'incendi forestal.
A diferència d'aquest diumenge, quan eren 43 les poblacions afectades, aquest dilluns, segon dia de l'onada de calor, passen a ser ja 76 les poblacions en nivell Alfa 3. S'hi afegeixen també poblacions del Moianès, com Calders, o del Baix Llobregat, entre elles Abrera, Olesa, Collbató, o Martorell.
Amb el nivell 3 del Pla Alfa, totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de les prohibicions d'encendre foc a tota mena d'espais oberts, la suspensió temporal, mentre es mantingui el risc esmentat, de totes les autoritzacions concedides de crema de rostolls, de pastures permanents, de restes de poda, i de restes silvícoles, encendre foc a les àrees de descans de la xarxa de carreteres, així com a zones recreatives i d'acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho.
Tampoc està permesa la utilització de maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals situades en una franja de 500 metres al voltant d'aquells, el funcionament dels quals generi deflagració, espurnes o descàrregues elèctriques, llevat que l'òrgan competent de l'Administració autonòmica n'hagi autoritzat expressament el seu ús o resultin necessàries per a l’extinció d’incendis, l'ús de material pirotècnic, llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol mena de material susceptible d'originar un incendi, a més que s'estableixen restriccions de l’ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de terreny forestal.
I tot això després d'una jornada dominical en la qual la Catalunya Central no ha arribat a temperatures de 40°, però s'hi ha apropat, amb els 39,7 graus d'Artés d'avui a un quart de dues del migdia. Per a dilluns sí que s'espera que es pugui arribar i, fins i tot superar, aquest valor.
D’altra banda, Protecció Civil manté en fase d'alerta el Procicat davant l'inici d’aquesta onada de calor que pot deixar un episodi de calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. Aquest dilluns la temperatura pujarà globalment a tot el territori.
Durant el període d'alerta per calor intensa, iniciat el divendres 19 de juny, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 55 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, un 58% han requerit l'activació d'una ambulància, traslladant a la persona afectada a un centre sanitari, i un 42% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
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