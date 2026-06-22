Les fogueres i la pirotècnia han causat una quarta part dels incendis de la regió centre aquest any
La Generalitat recorda que els petards i altres artefactes pirotècnics no es poden llançar a menys de 400 metres de terrenys forestals, ni en zones amb vegetació seca o prop de materials inflamables
La meitat dels incendis que ha patit la Catalunya Central aquest 2026 han estat causats per negligències. I la meitat d'aquestes negligències han estat per fogueres i pirotècnia. Són dades dels Agents Rurals, que en el seu Informe d'Incendis a l'Àrea Regional de la Catalunya Central, tancat amb dades fins al 14 de juny d'enguany.
A aquesta data s'havien produït 29 incendis a les comarques centrals, i el 52% (15) van ser per negligències, mentre que un 24,7% van ser per accidents. I només tres van ser intencionats. Però entre les negligències, la xifra que destaca és que 7 dels 15 incendis van ser per fogueres o pirotècnia. La resta es divideixen en un 13% per treballs forestals, un altre 13% per fumadors, i un 7% per cremes agrícoles.
Afortunadament, aquests 29 incendis només han consumit 5,5 hectàrees de superfície, la majoria de massa forestal, el més greu dels quals va ser a Santa Margarida de Montbui el 8 de juny, amb 1,36 ha. cremades.
Aquestes dades només són parcials, però en el còmput de tot l'any 2025 les negligències segueixen sent una de les principals causes de foc. L'any passat va ser un bon any pel que fa a incendis forestals a les comarques centrals, amb només 67 incendis que van consumir 221 hectàrees de superfície. Gairebé el 33% d'aquests focs els van causar accidents de motors i màquines, o de línies elèctriques, i un 28 % van ser les negligències. I una vegada més, les fogueres i la pirotècnia van tornar a ser les causes més comunes.
Onada de calor
La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha remarcat que s'ha intensificat la vigilància per "minimitzar" el risc d'incendis, molt elevat per les altes temperatures, la baixa humitat relativa i la coincidència amb Sant Joan. Amb tot, ha descartat mesures "generalitzades", com restringir l'accés a parcs naturals. Per la seva banda, els Bombers augmentaran un 30% la xifra d'equips durant la revetlla. Tot i que la previsió del Servei meteorològic de Catalunya (Meteocat) és que l'onada de calor finalitzi dimecres, les temperatures es mantindran elevades fins a finals de mes.
Davant la coincidència de l’episodi de calor i la proximitat de Sant Joan, els Agents Rurals demanen a la ciutadania molta prudència al medi natural, especialment amb les activitats de risc d'incendi. Recorden que està prohibit fer foc en terrenys forestals i en la franja de 400 metres que els envolta. És especialment important no llançar petards a menys de 400 metres de terrenys forestals o agrícoles. Imma Solé, de Protecció Civil, recordava aquest matí que "400 metres són molts. Si veieu el bosc, o la vegetació, possiblement esteu massa a prop i no es pot fer foc o llençar petards".
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