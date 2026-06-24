L’Anoia concentra la major part de les incidències de la revetlla de Sant Joan a la Catalunya Central i l’Alt Pirineu
Bombers va atendre 94 avisos a l’Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Solsonès, Alt Urgell i Cerdanya durant la nit de Sant Joan, i el SEM 3 persones intoxicades i 1 amb cremades
La revetlla de Sant Joan de 2026 va deixar un total de 94 avisos atesos pels Bombers de la Generalitat a les comarques centrals. No n'hi va haver cap d'especialment greu, i més tenint en compte que la nit a Catalunya va deixar 1407 incidències. A les comarques de l’Alt Urgell, Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès, Solsonès i Cerdanya, la major part de les actuacions van estar relacionades amb incendis de vegetació.
L’Anoia i el Bages van ser, amb diferència, les comarques amb més activitat durant la nit. A l'Anoia, dels serveis efectuats, la majoria van correspondre a incendis de vegetació, vuit a incendis diversos, quatre a altres serveis i tres a actuacions preventives. El Bages va registrar 30 avisos, convertint-se en la segona comarca amb més intervencions. Els Bombers hi van actuar en 13 incendis de vegetació, 10 incendis diversos, cinc altres serveis i dos dispositius preventius. Un d'ells, a tocar de la C-16 a Sant Fruitós de Bages.
A una certa distància se situen l’Alt Urgell i la Cerdanya, amb set avisos cadascuna. A l’Alt Urgell es van comptabilitzar tres actuacions preventives, un incendi de vegetació, un incendi divers i dos altres serveis. A la Cerdanya, en canvi, la majoria d’actuacions van correspondre a incendis de vegetació, amb cinc avisos, als quals es van sumar dos altres serveis.
El Berguedà va tancar la revetlla amb sis intervencions, repartides entre quatre incendis diversos, un incendi de vegetació i una actuació preventiva. El Moianès va registrar tres avisos, dos dels quals per incendis diversos i un altre per serveis diversos. Pel que fa al Solsonès, els Bombers hi van efectuar dues actuacions, totes dues relacionades amb incendis de vegetació, mentre que el Lluçanès va ser l’única de les comarques analitzades que no va registrar cap incidència durant la revetlla.
En conjunt, aquestes vuit comarques van sumar 33 incendis de vegetació, 25 incendis diversos, 15 altres serveis i 10 actuacions preventives. La xifra global de 94 avisos representa prop del 6,7% dels 1.407 serveis que els Bombers de la Generalitat van atendre arreu de Catalunya durant la revetlla de Sant Joan.
La nit va estar marcada principalment pels incendis de vegetació, especialment a l’Anoia i al Bages, que conjuntament van concentrar més de la meitat dels focs d’aquest tipus registrats en el conjunt de les comarques de la Catalunya Central i l’Alt Pirineu incloses en aquest balanç.
Per la seva banda, el SEM ha atès aquesta nit de revetlla 3 persones intoxicades i 1 amb cremades a la Regió d'Emergències Centre. A escala general, les trucades al 061 han augmentat un 13,2% durant la revetlla de Sant Joan respecte a l’any anterior: El 061 Salut Respon ha rebut 3.665 trucades entre les 20 h del vespre del 23 de juny i les 7 h del matí del 24, corresponents a 2.772 incidents diferents, 170 dels quals estaven relacionats amb la revetlla de Sant Joan, que es mantenen estables respecte de l’any anterior. 1.456 s’han resolt telefònicament, mentre que en 1.316 casos ha calgut activar un metge a domicili o una ambulància del SEM.
La majoria de trucades al 112 durant la revetlla s'han rebut entre les 23 h i les 01 h, amb 4.221 comunicacions, un 41% del total (10.260). El Bages ha estat la 9a comarca amb més trucades de tot Catalunya, amb 209, un 2,50% del total.
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