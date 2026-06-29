El més llegit del juny: del bisbe Novell al noi de les PAU del 2024
Un repàs als temes que més intergès han generat entre els lectors
Del futur prometedor del jove Pau Palomar, que farà recerca al CERN i estudiarà a Berkeley, fins al cas del bomber santpedorenc mort presumptament enverinat, les claus científiques dels terratrèmols de Veneçuela o les novetats sobre Xavier Novell i el cas Andic. Aquestes han estat algunes de les notícies més destacades del mes de juny a Regió7.
Pau Palomar, de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa
Pau Palomar, de Castellnou del Bages, va treure la nota més alta de Catalunya a la selectivitat de 2024, un 9,9. Dos anys després, es troba cursant la carrera que volia, un doble Grau en Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i a punt de marxar a estudiar a l'estranger. "Aquest estiu faré unes pràctiques d'investigació en física al Centre d'Europeu per la Recerca Nuclear (CERN), a Suïssa, i el següent curs el farà a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley (Estats Units), ha explicat a Regió7.
Qui era l'home enverinat a Manresa?
L'home de 46 anys que va morir enverinat a Manresa presumptament a mans de la seva parella era el santpedorenc Albert Santamaria, un bomber de la Generalitat de Catalunya que treballava al Grup d'Actuacions Espacials (GRAE) del cos. L'home va morir el febrer passat a l'Hospital de Manresa després que fos presumptament intoxicat per la seva parella, que era infermera a Manresa. La sospitosa va ser detinguda dijous passat, 25 de juny, per part dels Mossos acusada d'un delicte d'homicidi i, posteriorment, el jutge l'ha enviat a presó provisional, comunicada i sense fiança.
La visió experta de Sara Figueras sobre els terratrèmols de Veneçuela
Arran del doble sisme de Veneçuela, Regió7 va entrevistar dijous passat la doctora en Ciències Físiques i cap de l’Àrea de Geofísica de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), la solsonina Sara Figueras. L'experta va explicar en què consisteix el Doblet sísmic: “Primer es va registrar un terratrèmol de magnitud 7,2 i, només 39 segons després, un altre de magnitud 7,5 pràcticament al mateix lloc. Quan dos sismes tan grans es produeixen en un interval tan curt de temps i en una mateixa zona, parlem d’un Doblet sísmic”. I va afegir: “És probable que molta gent hagués començat a moure’s o a sortir al carrer després del primer sisme quan va arribar el segon, encara més fort, i això va agreujar la situació”.
Pals a les rodes del bisbe Xavier Novell
Sílvia Caballol, parella Xavier Novell, va anunciar fa un parell de setmanes que el bisbe tornaria a "evangelitzar" des d'un àmbit privat, amb la mateixa Caballol i altres professionals i religiosos, en un recés espiritual en un lloc que encara no es va fer públic, perquè aquest grup, deia, va tenir "molts problemes per poder-ho fer en llocs vinculats a l'Església". Novell va abandonar el bisbat de Solsona i el treball eclesiàstic públic quan va decidir viure en matrimoni amb la psicòloga i escriptora surienca l'agost del 2021.
La jutgessa sospita que Andic es va desfer del mòbil
La jutgessa de Martorell que instrueix la mort de l’empresari Isak Andic continua investigant la desaparició del telèfon del seu fill Jonathan Andic, acusat en aquests fets. A principi de juny va ordenar a Vodafone lliurar la facturació detallada d’aquest terminal entre els dies 21 i 26 de març de 2025. Jonathan manté que el 24 d’aquell mes va viatjar a l’Equador i que, un dia després, el 25, un lladre li va sostreure el telèfon mentre era a Quito, la capital del país sud-americà. Tanmateix, als investigadors els va cridar l’atenció, després de comprovar dades emmagatzemades a iCloud, que l’aplicació Health del telèfon de Jonathan, una app que compta passos i proporciona informació de salut, es va aturar un dia abans d’aquest viatge.
- L’emotiu comiat dels GRAE al bomber de Santpedor quan encara no se sabia que havia estat enverinat per la dona
- L'home enverinat a Manresa era el bomber santpedorenc Albert Santamaria, expert en rescats i excarceracions
- El bomber presumptament enverinat va morir a Sant Joan de Déu de Manresa
- A presó una infermera per enverinar amb medicaments la seva parella, que era bomber, a Manresa
- Santpedor es mostra consternat pel cas d'enverinament del bomber del municipi
- És normal despertar-se diverses vegades durant la nit o pot ser un senyal que alguna cosa no va bé?
- Els samurais que es van meravellar amb Montserrat fa més de 400 anys
- Mor als 54 anys l’actriu i presentadora argentina Ernestina Pais després que un tren envestís el seu cotxe