Alt Urgell, Anoia i Bages concentren la mortalitat a les carreteres de les comarques centrals
La sinistralitat viària es manté continguda a la Catalunya Central i l'Alt Pirineu, amb set víctimes mortals a les vuit comarques durant el primer semestre
Les carreteres de les comarques de l'Alt Urgell, Anoia, Bages, Berguedà, Cerdanya, Lluçanès, Moianès i Solsonès han registrat un total de set víctimes mortals en accidents de trànsit durant els primers sis mesos de 2026, segons dades del Servei Català de Trànsit. El balanç confirma una situació de relativa estabilitat a la Catalunya Central i al Pirineu, amb una distribució molt desigual de la sinistralitat entre territoris i amb cinc de les vuit comarques sense cap mort a la xarxa viària. L'Alt Urgell i el Bages concentren dues víctimes mortals cadascuna, mentre que l'Anoia registra un increment respecte a l'any passat i arriba a tres persones mortes en els primers sis mesos de l'any. Berguedà, Cerdanya, Lluçanès, Moianès i Solsonès tanquen els primers sis mesos sense cap víctima mortal.
L'Anoia és la comarca amb més víctimes mortals, amb tres persones mortes, una més que en el mateix període de l'any passat. Es tracta també de l'única comarca de l'àmbit analitzat que presenta un increment de la mortalitat respecte al 2025. Van ser dues víctimes al mateix accident a l'A-2 a Jorba, i un motorista mort el 21 de febrer a Calonge de Segarra.
L'Alt Urgell suma dues víctimes mortals, exactament la mateixa xifra registrada durant el primer semestre de 2025, consolidant-se com l'altra comarca amb una incidència significativa de la sinistralitat mortal aquest any. En aquest cas, van ser dos motoristes que van perdre la vida aquest mes de juny amb dos dies de diferència. El primer en un accident a Montferrer i Castellbò, i el segon a la Seu d'Urgell.
El Bages, en canvi, registra una evolució positiva. Les carreteres de la comarca han comptabilitzat dues víctimes mortals, dues menys que durant els primers sis mesos de 2025, quan se'n van registrar quatre. En aquest cas va ser un motorista que va perdre la vida a l'Eix Transversal a Manresa, i un conductor d'un cotxe accidentat a Monistrol de Montserrat. En aquest cas, les xifres del Servei Català de Trànsit no comptabilitzen una tercera víctima, un veí de Manresa de 45 anys que va morir després de patir un accident de moto a la C-55 el passat 23 de maig. Tot i això, la defunció no consta a les estadístiques oficials de trànsit perquè es va produir més enllà de les primeres 24 hores després del sinistre.
La resta del territori presenta un balanç especialment favorable. El Berguedà, després de sumar dues víctimes mortals l'any passat a la seva part barcelonina, no n'ha registrat cap aquest 2026. La Cerdanya, unificant les dades de les demarcacions de Girona i Lleida, també tanca el semestre sense cap víctima mortal, igual que el Moianès, el Lluçanès i el Solsonès. Les tres víctimes de l'Anoia, les dues de l'Alt Urgell i les dues del Bages representen la totalitat de les set morts registrades en aquest àmbit territorial durant els primers sis mesos de l'any. I quatre d'aquestes set víctimes eren motoristes.
Dades aquestes que segueixen la dinàmica de tot el país, on fins al 30 de juny, 69 persones han mort en 66 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya, un 1,5% menys que en el primer semestre de l’any passat, quan van perdre la vida 70 persones també en 66 sinistres mortals. En comparació amb 2019, any de referència per al compliment d’objectius de reducció, s’han registrat 13 víctimes mortals menys, fet que representa una reducció del 16% aquest primer semestre. A les comarques de la Catalunya Central i el Pirineu, la sinistralitat viària es redueix gairebé a la meitat respecte al 2019.
Pel que fa als ferits greus, enguany se n’han registrat 352, una xifra inferior als 402 del mateix període de l’any passat, amb una reducció del 12,4%. D'altra banda, de les 69 persones mortes aquest 2026, 59 eren homes i 10, dones, i quant als ferits greus, 293 són homes i 59, dones.
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