La Catalunya Central es lleva olorant el fum d'un incendi de l'Aragó
L'incendi és a la serra d'Alcubierre, a Leciñena, entre Saragossa i Osca, però el vent porta el fum cap a Catalunya
La Catalunya Central s'ha despertat aquest dimecres amb una forta olor de incendi forestal. Sobretot la gent que s'ha llevat més d'hora ha pogut notar la pudor de fum, que ha causat alarma en alguns casos. Però, en aquest cas, el foc és lluny. Han estat les condicions meteorològiques, amb vent de mestral, les que han portat cap a Catalunya el fum d'un incendi que es va declarar ahir a la serra d'Alcubierre, a Leciñena, entre Saragossa i Osca. El fum s'ha notat a diferents punts del Bages, el Solsonès, el Moianès, però també el Vallès Occidental, i, fins i tot, s'ha pogut veure el sol vermellós.
Aquest incendi manté en suspens les localitats de Leciñena, Alcubierre i Robres. Segons les primeres hipòtesis, la causa del foc va poder ser una recol·lectora que estava treballant a la zona dimarts a primera hora. De moment, la superfície afectada és d'unes 2.200 hectàrees i l'evolució és “favorable” després d'una intensa nit de treball. Però, per sort, no afecta la Catalunya Central.
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