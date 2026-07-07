Els nous jutges no arribaran a les comarques centrals fins el novembre de l'any vinent
Les 91 noves unitats judicials començaran a desplegar-se a Catalunya a partir del desembre i ho faran en tres fases, la darrera el novembre de 2027
·El Ministeri incorpora íntegrament al decret la proposta de distribució consensuada entre el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica i el TSJC
·El desplegament es farà en tres fases —desembre de 2026, juny i novembre de 2027— i comportarà l’adaptació de personal, infraestructures i equipaments judicials
Els nous jutges no arribaran a les comarques centrals fins el novembre de l'any vinent. Els jutjats d'Igualada, Manresa, Martorell no incorporaran els nous titulars dels jutjats de les seccions civils i d’instrucció fins a la darrera de les tres fases del desplegament, que començarà a Catalunya aquest mes de desembre.
Catalunya tindrà a partir del 31 de desembre d'enguany 19 unitats judicials més, de les 91 previstes en total. L'1 de juny en tindrà 30 més i l'1 de novembre de 2027 les 42 últimes. Aquestes 91 noves places formen part del reial decret aprovat pel Ministeri de Justícia per a la creació de 500 noves unitats judicials a tot l’Estat. En el cas de Catalunya, el decret consolida l'increment més gran de la planta judicial de les darreres dècades i fixa un calendari concret per al seu desplegament.
El decret aprovat pel Ministeri incorpora íntegrament les propostes de distribució de les 91 unitats judicials que van presentar, per separat però amb idèntic contingut, el Departament de Justícia i la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Totes dues institucions havien treballat prèviament de manera coordinada per consensuar una proposta comuna, amb l’objectiu de reforçar-ne el pes davant del Ministeri. El resultat va ser la presentació de dues propostes coincidents, basades en criteris tècnics i en el coneixement directe de la realitat judicial del país.
El 31 de desembre arribaran les places dels òrgans col·legiats, l'1 de juny arribaran les noves places als partits judicials de cada capital de província, i, finalment, l'1 de novembre arribaran 24 places a les seccions civils i d'instrucció: 2 a Manresa, Arenys de Mar, Rubí i Cerdanyola del Vallès, i un a Igualada i Martorell, i Cervera, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, el Vendrell, Figueres, Gavà, Mollet del Vallès, Olot, Santa Coloma de Farners, Valls, Vic i Vilanova i la Geltrú. També arribaran 12 noves places civils: 2 a Badalona, Girona, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Mataró i Sabadell. També hi haurà 3 noves places d'instrucció a Badalona, Granollers i l'Hospitalet, una social a Reus i la de violència sobre la dona de Badalona.
El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, ha destacat que “es tracta d'una notícia excel·lent. Aquest reforç de la justícia catalana té calendari i concreció, i ha de permetre començar a descongestionar de manera efectiva el funcionament dels jutjats i tribunals”. “És una molt bona notícia que el Ministeri hagi assumit el 100% de la proposta que vam treballar amb el TSJC. Això demostra que quan les institucions sumem esforços i parlem amb una sola veu, tenim més capacitat d’incidència i aconseguim millors resultats per al país”, ha afirmat Espadaler.
“Parlem d’un desplegament progressiu i ordenat que permetrà posar en funcionament les noves unitats amb garanties, amb els equips humans i els espais adequats. No es tracta només d’incorporar jutges, sinó d’integrar aquestes unitats dins del nou model dels tribunals d’instància”, ha explicat el conseller. Espadaler ha subratllat que aquest plantejament “permet fer un desplegament rigorós i sostenible, assegurant que cada nova unitat entra en funcionament en les millors condicions possibles”.
35 noves places de fiscal per a Catalunya
El Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts ha aprovat també la creació de 200 noves places de fiscal a tot l’Estat, de les quals 35 corresponen a Catalunya. Aquest reforç complementa l’increment de jutges i permetrà millorar el funcionament global del sistema de justícia, reforçant el paper del ministeri fiscal en totes les jurisdiccions.
Espadaler ha destacat que “el reforç de la fiscalia és imprescindible perquè el sistema funcioni de manera equilibrada. No n’hi ha prou amb incrementar jutges si no es reforcen també la resta d’operadors jurídics”. Espadaler ha afegit que “la incorporació de 35 nous fiscals a Catalunya és una molt bona notícia perquè permetrà reforçar àmbits clau i contribuir també a reduir la congestió del sistema judicial”.
Preparació del desplegament: personal, infraestructures i inversió
El desplegament de les noves unitats judicials comportarà una adaptació important dels recursos humans i materials del sistema. El Departament té prevista la creació de 350 noves places de funcionaris de l’administració de justícia --gestió processal, tramitació processal i auxili judicial-- per garantir el funcionament dels nous òrgans judicials. Aquesta despesa està contemplada en els pressupostos de la Generalitat recentment aprovats.
Paral·lelament, el Departament treballa en l’adequació dels espais judicials que han d’acollir les noves unitats. En aquest sentit, s’ha planificat una inversió estimada d’uns 8 milions d’euros destinada a obres d’adaptació, equipament, logística i nova senyalització dels edificis judicials.
Aquestes actuacions afectaran una trentena de partits judicials i inclouran tant obres com redistribucions d’espais per adaptar els edificis al nou model dels tribunals d’instància.
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