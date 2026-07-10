L’onada de calor deixa màximes de més de 40° en punts de la Catalunya central i continuarà la setmana vinent
Les altes temperatures donaran una breu treva fins aquest diumenge, quan es preveu un nou repunt de les temperatures
Durant aquesta segona onada de l'estiu, s'han superat els 40º en poblacions com Manresa, Artés, Solsona, Cardona i Martorell
Que fa calor no és sorpresa per a ningú. Des del passat diumenge 5 de juliol, Catalunya està immersa en una onada de calor que està deixant màximes que superen els 40º en molts indrets, també a les comarques centrals. En aquest context, que es preveu que s’allargarà també durant la setmana vinent, Protecció Civil mantindrà activat en fase d’alerta el Pla Territorial de Protecció Civil (PROCICAT) per calor intensa i demana extremar la prudència durant aquesta segona onada de l’estiu, que serà persistent. Les previsions indiquen que els pròxims dies hi haurà una lleugera treva, però diumenge les temperatures tornaran a repuntar.
El pic màxim de temperatures es va assolir al migdia i les primeres hores de la tarda d’aquest dimecres, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). Els termòmetres van arribar a superar els 40º en localitats com Manresa, que va assolir els 40,7º, o Artés, que pràcticament els va fregar. Martorell, la capital del Baix Llobregat Nord, no es va quedar curt, ja que va arribar fins als 42º. Pel que fa a dimarts, el dia anterior, destaca la xifra registrada a Solsona, que va ser de 41,3º.
Altres poblacions de la regió central, tot i que no van arribar als 40, s’hi van quedar ben a prop, com ara Igualada, que va registrar 39,6º o la Seu d’Urgell, que va marcar 39º.
Les màximes registrades durant els cinc dies d'onada de calor mostren com els primers dos dies (diumenge i dilluns), les temperatures van començar a alçar-se. Entre dimarts i dimecres, van arribar als seus pics i aquest dijous van començar a disminuir, tot i que molt lleugerament, en alguns punts.
Atencions relacionades amb la calor
Ja són cinc els dies que portem d'onada de calor intensa i tot i que els experts asseguren que les temperatures aniran a menys aquest divendres i el cap de setmana, recorden que "cal extremar la prudència". De fet, des del passat diumenge 5 de juliol el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor a tota Catalunya. D'aquestes, un 58% han requerit l’activació d’una ambulància, que ha traslladat la persona afectada a un centre sanitari, i un 42% han estat ateses pel servei 061 Salut Respon.
Per això, per evitar casos de deshidratació, marejos, esgotament o l'agreujament d'una malaltia crònica, des de Protecció Civil es recomana a la població hidratar-se molt sovint, evitar fer activitat física intensa a l’exterior, sobretot a les hores de més calor; i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades.
S'amplien les restriccions per perill d'incendi
El Cos d’Agents Rurals i Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya fan una crida a extremar les precaucions davant l’elevat perill d’incendi forestal els pròxims dies, i amplien les restriccions per perill extrem d’incendi al Parc Natural de la Serra de Montsant, que se suma als espais naturals Montmell-Marmellar, Sant Llorenç de Munt i de l’Obac, Montsec d’Ares, Montsec de Rúbies, Parc Natural de Montserrat, Ribera Salada, Baronia de Rialb i Massís de les Gavarres.
Pel que fa al perill d’incendi d’aquesta setmana, des del cos d’Agents Rurals es valora que, malgrat que hi hagi una baixada lleu de temperatures, el divendres 10 de juliol serà el dia en què hi haurà el perill màxim, donat que es dona una situació d’acumulació de calor elevada i humitats molt baixes durant molts dies.
Avui, 9 de juliol, està activat el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d’incendi forestal en aquests 9 espais naturals i a 223 municipis de 24 comarques. L’activació del nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d’incendi forestal s’amplia a 38 comarques, amb un total de 473 municipis.
En aquest sentit, es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
Reforç de la vigilància
El Cos d’Agents Rurals reforça la prevenció d’incendis forestals i la vigilància aèria. Aquesta vigilància es fa conjuntament amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que a més activaran la senyalització de restricció i els cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra, Policia Local, i Guàrdia Civil, que col·laboraran activament en els tancaments i en la vigilància. El cos d’Agents Rurals agraeix especialment la implicació de tots els col·lectius de seguretat implicats en aquest dispositiu coordinat.
Una crida a la prudència
Es demana extremar les precaucions davant el perill extrem d’incendi i que s’evitin les activitats de risc d’incendi al medi natural. Es recomana no freqüentar les zones forestals i espais naturals, especialment en les hores de màxima insolació.
Els Agents Rurals recorden que mentre duri l’episodi en els municipis afectats pels nivells 3 i 4 del Pla Alfa, està completament prohibit fer qualsevol activitat amb risc d’incendi en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.
Suspensió d’activitats amb risc d’incendi
Amb l’activació del nivell 3 del Pla Alfa, per perill molt alt, queden suspeses totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les suspensions d’aquestes activitats i del compliment de prohibicions com encendre foc en espais oberts, ús de material pirotècnic, entre d’altres.
L’activació del nivell 4 del Pla Alfa, per perill extrem d’incendi forestal, determina que els Agents Rurals fan vigilància exclusiva de les mesures extraordinàries de la resolució de la titular del Departament d’Interior i Seguretat Pública.
Subscriu-te per seguir llegint
- Estabilitzat l'incendi iniciat a Navarcles i que va obligar a confinar 9.000 persones d'Artés i Sallent
- El foc de Navarcles i el Pont de Cabrianes, en imatges
- Lucía, 27 anys, vivint en una vila gallega de 9 habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Diferències entre deshidratació, esgotament i cop de calor: així pots identificar-los
- L'empresa manresana Umformtechnik entra en liquidació
- Activat un avís preventiu per partícules en suspensió que afecta la Catalunya central
- David Márquez, de Manresa, un dels guanyadors de la beca de la Fundación Amancio Ortega: "Gaudeixo resolent problemes"
- Els Mossos llancen una imatge amb IA per identificar una dona trobada morta al riu Segre