A Manresa, sis de cada deu víctimes de violència de gènere són estrangeres
Menys denúncies i menys condemnes als set partits judicials de la Catalunya Central en el primer trimestre de 2026: Manresa i Martorell baixen, Puigcerdà i la Seu d’Urgell pugen, i la resta s’estabilitzen
El jutjat de violència sobre la dona de Manresa és el partit judicial de la Catalunya Central on es nota més la diferència en l'origen de les víctimes ateses entre el primer trimestre de 2025 i el mateix període de 2026, en un context general de descens del nombre de denúncies. Les estadístiques trimestrals del Consejo General del Poder Judicial sobre violència de gènere permeten comparar, partit judicial per partit judicial, com ha evolucionat el tema entre el primer trimestre de 2025 i el de 2026. L'anàlisi dels set partits judicials de les comarques de l’àmbit de Regió7 —Manresa, Martorell, Igualada, Berga, Puigcerdà, la Seu d'Urgell i Solsona— mostra, per damunt de tot, un gir notable en el perfil de les víctimes ateses al jutjat de Manresa.
El primer trimestre de 2025, de les 168 dones víctimes de violència de gènere ateses pel jutjat de Manresa, 79 eren estrangeres: un 47% del total. Un any després, amb 151 víctimes ateses durant el primer trimestre de 2026, la xifra de víctimes estrangeres és de 95, és a dir, el 62,9% del total. En només dotze mesos, el pes de les víctimes estrangeres ha passat de ser una mica menys de la meitat a ser gairebé dues terceres parts.
A més distància, Igualada (del 18,7% al 29,2%) i Solsona (del 15,8% al 33,3%) també mostren un augment clar del pes de les víctimes estrangeres, mentre que la Seu d'Urgell i Puigcerdà —que ja partien de proporcions molt altes— han baixat lleugerament. A Martorell la proporció es manté pràcticament idèntica, i Berga ha vist com aquest pes es reduïa a la meitat (del 50% al 25%) .
Nombre de denúncies estable
Pel que fa al volum de casos, la tendència general als partits judicials de les comarques centrals és de descens o estabilitat. Manresa registra 154 denúncies el primer trimestre de 2026, un 8,3% menys que un any abans; Martorell baixa un 7,9%; Igualada i Berga, un 20,9% i un 16,7% respectivament; i Solsona es manté pràcticament estable (-10%).
L'excepció és Puigcerdà, on les denúncies pugen un 80% (de 10 a 18) i les víctimes ateses gairebé es dupliquen (de 8 a 18, +125%); cal tenir present, però, que es tracta de xifres absolutes molt petites, en les quals un sol cas amunt o avall altera molt el percentatge.
A la Seu d'Urgell, el nombre de víctimes també augmenta de manera important, creixen un 58,8%, de 17 a 27.
Relació víctima i agressor
En la majoria de casos, els exmarits o parelles han estat més denunciats que no les relacions en el moment dels fets. Així, a Manresa, gairebé un 77 per cent de les mesures de protecció dictades han estat per persones amb relacions acabades.
A gairebé tot arreu, el pes de l'exparella per damunt de la parella actual ha crescut o s'ha mantingut alt.
Pel que fa al nombre d'ordres de protecció sol·licitades, les dades permeten veure quantes d'aquestes sol·licituds acaben traduint-se en mesures de protecció efectives i quantes són denegades.
El primer trimestre de 2025, el jutjat de Manresa va adoptar 32 de les 46 ordres de protecció incoades (un 69,6%) i va dictar un total de 142 mesures de protecció efectives (82 de naturalesa penal —allunyament, prohibició de comunicació, suspensió de tinença d'armes— i 60 de naturalesa civil —atribució d'habitatge, règim de visites, pensió d'aliments). Un any després, el primer trimestre de 2026, la taxa d'adopció ha caigut al 31,8% (7 de 22 ordres) i el nombre total de mesures dictades ha estat de només 7, totes de naturalesa penal i totes d'allunyament: una caiguda del 95% respecte a l'any anterior.
Igualada, Berga i Solsona mostren la mateixa tendència a la baixa, encara que de magnitud molt menor. En sentit contrari, Martorell i Puigcerdà adopten més mesures que l'any anterior.
Pel que fa a la manera com acaben els procediments penals, la majoria de partits judicials mostren una tendència compartida: el percentatge de causes que es tanquen amb sentència condemnatòria baixa, i puja el percentatge que es tanca amb sobreseïment provisional. Aquesta tendència es repeteix a sis dels set partits judicials analitzats; només Solsona en queda al marge, amb un lleuger augment del percentatge de sentències condemnatòries.
Pel que fa a les persones efectivament jutjades, el volum és en general petit (entre 0 i 30 casos per partit judicial i trimestre) i la taxa de condemna sobre els jutjats es manté pràcticament al 100% a gairebé tot arreu, els dos anys, amb l'excepció de Berga, on no hi va haver cap persona jutjada el primer trimestre de 2026 (n'hi havia hagut 2 l'any anterior, amb una taxa de condemna del 50%).
A Manresa, el nombre de persones jutjades puja lleugerament, de 27 a 30, mantenint el 100% de condemnes.
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