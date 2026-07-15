El perill d'un gran incendi és alt a la Catalunya Central
El potencial de foc de superfície és alt a les comarques centrals, però no màxim, i el potencial de foc de capçades és mitjà
Una nova eina del CREAF permet detectar la humitat dels boscos per a predir millor el risc d'incendi forestal
El potencial de foc de superfície és alt a les comarques centrals, però no màxim, i el potencial de foc de capçades és mitjà. Això vol dir que un gran incendi és possible en les condicions actuals. A més a més, malgrat les pluges dels mesos freds, els arbres han arribat al juliol amb poca aigua disponible.
Són dades de la nova eina del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, el CREAF, que permet conèixer la humitat i l'estat hídric de la vegetació dels camps i boscos per a prevenir incendis. Aquest indicador es calcula a la plataforma ForestDrought, que actualitza diàriament l’estat hídric dels boscos de la península Ibèrica i les Illes Balears. L’eina mostra, entre altres indicadors, el contingut d’aigua del sòl i la humitat de la vegetació viva.
Així, al mapa de Catalunya, i al d’Espanya, dels darrers mesos es pot observar com les abundants pluges de l’hivern i la primavera van permetre que els boscos arribessin a principis de juny amb bones reserves d’aigua. Tanmateix, les onades de calor de les darreres setmanes estan canviant aquesta situació. A data del dia 3 de juliol, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà eren les comarques que tenien més humitat als arbres, i el Bages i el Moianès les que menys.
A mesura que augmenten les temperatures, la vegetació transpira més, les reserves d’aigua del sòl disminueixen i els arbres i arbustos comencen a patir pèrdues d’aigua i a assecar-se. I això configura un mapa del potencial de foc tant en superfície com a les capçades. En ambdós casos, el Solsonès era a primers de juliol la comarca que tenia un risc més baix.
A l'aplicació que ha dissenyat el CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, també es poden visualitzar altres indicadors relacionats amb els incendis, com ara el potencial que el foc es propagui per les capçades dels arbres, el potencial que la vegetació baixa, com els matollars, s'encengui, i la humitat de la vegetació morta, entre d'altres.
“Per saber si en una zona hi pot haver un risc més elevat d’incendi, observem la humitat de la vegetació. Quan les plantes tenen menys del 100% d’humitat sol ser indicatiu d’estrès per sequera, i si arriba a ser inferior al 80%, cal estar alerta, perquè vol dir que la vegetació està molt seca i pot encendre’s amb més facilitat”, destaca Miquel de Cáceres, investigador del CSIC al CREAF.
“Volem que aquesta eina sigui útil per anticipar amb més fiabilitat quan i on la vegetació viva es troba en una situació crítica i pot representar un risc en relació amb els incendis. La plataforma permet seguir diàriament l’evolució de la sequera forestal durant els darrers 365 dies i la part positiva és que no cal saber de modelització: qualsevol persona la pot utilitzar i accedir al mapa”, explica Víctor Granda, científic de dades de l’EMF.
El futur dels models per predir incendis
Els resultats de la investigació també identifiquen els principals reptes perquè aquest tipus d’eines, que tenen en compte l’estat hídric del bosc, com ForestDrought, siguin encara més precises. Entre altres qüestions, caldria incloure informació més detallada sobre les característiques dels sòls, com la quantitat de roques i la profunditat del sòl; incorporar un coneixement més detallat sobre la fisiologia de cada espècie; representar amb més precisió el moviment de l’aigua dins dels boscos; i millorar l’observació per satèl·lit, que pot proporcionar dades actualitzades sobre l’estat de la vegetació (alçada, biomassa, àrea foliar...).
“El que sí que està clar és que conèixer l’estat de la humitat de la vegetació, combinat amb la resta d’índexs, ens permetria elaborar mapes de risc d’incendi molt més precisos i proporcionar informació complementària als bombers i a les administracions responsables de la prevenció d’incendis”, coincideixen els tres investigadors.
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