Natalitat a la regió central: creix al Moianès, cau al Bages, Berguedà i Cerdanya, i al Solsonès més de la meitat és de mare estrangera
Per damunt de la mitjana catalana de nadons fills de mares nascudes a l’estranger hi ha la Cerdanya (47,9%) i l’Alt Urgell (48,8%), mentre que el Lluçanès (16,7%) i el Moianès (25,5%) són a l’extrem oposat
La natalitat a la regió central segueix, en línies generals, la tendència descendent que ha anat descrivint en l’última dècada o dècada i mitja, amb comptades excepcions. Segons les dades que ha fet públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), corresponents al 2025, al conjunt de les vuit comarques de l’àmbit de Regió7 van néixer un total de 2.810 nadons, 68 menys que l’any anterior, la qual cosa suposa un descens del 2,3%.
Les excepcions a aquesta dinàmica són el Moianès i l’Alt Urgell, les úniques que han tingut un resultat positiu. La primera ha augmentat pràcticament un 11% (10 naixements més que el 2024) i la xifra total de 102 nounats és la quarta més elevada des que té l’oficialitat de comarca i registres propis (el 2014). El sostre el va tocar el 2016 amb 116 naixements. A l’Alt Urgell, el creixement en termes relatius entre un any i l’altre és encara més accentuat, del 13%, amb una quinzena de naixements més que el van situar en 129 totals.
El Bages, que en l’estadística precedent havia mostrat un petit repunt després de 12 anys de descens, va tornar a baixar el 2025, tot i que molt lleugerament. Van ser 22 naixements menys que l’any anterior (-1,8%) per sumar-ne un total de 1.209. Com a referència, aquesta xifra suposa més de mig miler menys de naixements que el màxim registrat en aquest segle. Va ser fa justament dues dècades, el 2025, quan es va tocar sostre a la comarca amb un total de 1.793 nounats. El descens en aquest període de temps és del 33%.
Les caigudes més accentuades es donen al Lluçanès (-14,5%, tot i que es mou amb marges molt petits); la Cerdanya, on cau un 11% (passa de 134 a 119); i el Solsonès, amb una baixada de gairebé el 9% que la porta a situar-se per sota del centenar de nadons arribats (93). També registres descensos el Berguedà (245 naixements en total, -6,1%) i l’Anoia, molt en la línia del Bages (al voltant del 2%, amb 883).
Si ho situem en àmbits territorials, la Catalunya Central en conjunt també registra un descens (-5%), igual que l'Alt Pirineu i Aran (-2%). La del Penedès lidera el creixement percentual de naixements, amb un augment del 2,4%, seguit del de Ponent (1,8%) i l'Àmbit Metropolità (1,7%). Les Comarques Gironines també experimenten un augment, tot i que més lleuger (0,4%). En canvi, les Terres de l'Ebre és l’àmbit on els naixements disminueixen més (-6,6) i també el Camp de Tarragona (-0,9%).
Més mares nascudes a l’estranger
Però si un aspecte crida especialment l’atenció d’aquesta estadística en aproximadament l’última dècada és la xifra globalment creixent de nadons fills de mares estrangeres. A més, en aquest registre del 2025 l’Idescat ha distingit entre mares estrangeres (és a dir, les que oficialment no tenen nacionalitat espanyola) i mares nascudes a l’estranger (una part de les quals pot tenir igualment nacionalitat espanyola), que encara amplia més aquesta relació.
Així, destaca especialment que el Solsonès més de la meitat dels nounats del 2025 ho van ser de mare estrangera (entenent com a tal que és nascuda en un altre país, tot i que pot tenir també la nacionalitat espanyola). Són el 51,6% del total, superant la mitjana de Catalunya, que és del 46,3%. Manresa com a ciutat encara té un índex molt més marcat, del 60%.
Per damunt de la mitjana catalana de nounats fills de mares nascudes a l’estranger també hi ha les dues comarques pirinenques: la Cerdanya (47,9%) i l’Alt Urgell (48,8%). El Bages s’hi acosta, ja que hi suposa el 43,3% del total. A l’extrem oposat, el Lluçanès és a la cua d’aquesta proporció. Dels naixements que hi va haver l’any passat, només el 16,7% van ser d’una mare nascuda a l’estranger. I el Moianès també és a la banda més baixa, amb el 25,5% del total.
Lleuger augment a Catalunya
Al conjunt de Catalunya, l’any 2025 van néixer 28.019 nens i 26.230 nenes, un total de 54.249 nascuts vius que representen un augment anual del 0,8%. La xifra de naixements es recupera lleugerament i trenca la dinàmica de descens observada des del 2008, mentre la taxa bruta de natalitat es manté en 6,7 nascuts vius per cada 1.000 habitants, igual que el 2024.
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