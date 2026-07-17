La Generalitat desplega 33 informadors en espais naturals de la Catalunya central, que també controlaran els accessos al bosc durant la tardor
Enguany, la campanya de vigilància del Departament d'Interior s'allargarà més enllà de l'estiu per cobrir tota la temporada de bolets
Un total de 206 informadors ambientals controlen aquest estiu l'accés a espais fluvials amb una elevada freqüentació de visitants, parcs naturals i altres espais protegits de Catalunya. D'aquests, 33 s'han desplegat a les comarques centrals, segons ha detallat aquest divendres la conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, que també ha avançat que durant la propera temporada de bolets s'estrenarà un nou dispositiu de tardor a la Catalunya central. Aquest arrencarà el 10 de setembre i s'allargarà fins al 30 de novembre.
En total, la Generalitat inverteix prop de 5 milions d'euros al dipositiu d'estiu, que va arrencar el 20 de juny passat. "Ens comprometem a facilitat la convivència harmònica entre el lleure de la ciutadania i la preservació imprescindible del medi", assegura Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Els informadors, coordinats amb els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra, duen a terme tasques d’acollida i informació a visitants, de suport de regulació de l’ús de l’espai i de gestió d’incidències i d’emergències.
L’any passat el dispositiu va atendre més de 300.000 visitants. Les principals problemàtiques detectades van estar relacionades amb l’excés de soroll, l’estacionament de vehicles fora dels espais habilitats, l’acumulació de deixalles o el fet de dur els gossos sense lligar.
De la Ribera Salada a la Baells
A la Catalunya central, les zones amb viglància i control d'accés són la Ribera Salada i Aigua d’Ora (Solsonès), a la riera de Merlès i el pantà de la Baells (Berguedà i Ripollès), a Santa Càndia (Anoia) i a la riera de Sorreigs (Lluçanès). A Osona estaran al Salt de Sallent, a la Foradada, a Sant Pere de Torelló, a la Creu de Gurb i altres espais naturals del sud de la comarca.
Aquest mateixos 33 agents seran es encarregats del dispositiu de tardor. Es distribuiran per la vall de l'Aigua d’Ora, Les Llosses, el bosc de la Grevolosa, el Salt de Sallent, la Foradada i la Creu de Gurb.
A Girona, hi ha 23 informadors distribuïts per Albanyà, Pont de Molins, Maçanet de Cabrenys i Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà); Montagut i Oix, Santa Pau, Sales de Llierca -gorgs del Borró-, Vall d’en Bas -Sant Privat d’en Bas-, Vall de Bianya (Garrotxa); Bescanó, Salt, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Julià de Llor i Bonmatí (Gironès), Campdevànol, Camprodon -Beget-, les Lloses -Riera de Vilardell- i Sant Joan de les Abadesses (Ripollès); la Cellera de Ter i Anglès (Osona), i Vidrà (Osona).
I a Tarragona i les Terres de l’Ebre, són 13 els informadors contractats. Al Camp de Tarragona n’hi ha al riu Glorieta (Alt Camp), al Toll de l’Olla, les Tosques i la Font de la Llúdriga, al riu Brugent (Alt Camp i Baix Camp), als gorgs de la Febró (Baix Camp), al riu Gaià, des del nucli urbà de Querol fins Gorg d'en Salt (Alt Camp), al Tolls de la Riba (Alt Camp), al Pinetell (Conca de Barberà), i a les Tosques de Capafonts (Baix Camp). A les Terres de l’Ebre es distribueixen entre la zona de les Olles, a Horta de Sant Joan i Bot, i la Fontcalda, a Gandesa.
Parcs i espais naturals
A més del dispositiu en els espais fluvials de Tarragona, les Terres de l’Ebre, la Catalunya Central i Girona, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica també desplega informadors i informadores ambientals als parcs naturals de la Generalitat i altres espais naturals protegits, especialment aquells que durant aquesta època reben un major nombre de visitants.
Enguany, aquests serveis compten amb 136 persones. Es distribueixen al Parc Natural del Delta de l’Ebre, al Parc Natural dels Ports, al Parc Natural de la Serra del Montsant, a l’Espai Natural de la Serra de Llaberia, al Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet, a la Reserva Natural de Mas Melons i Secans de Lleida, a l’Espai Natural de l’Estany d’Ivars-Vila-Sana, als espais naturals del Delta del Llobregat, al Parc Natural de Collserola, al Parc de la Serralada Litoral, a l’Espai Natural de Gallecs, al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, al Parc Natural de Cap de Creus, al Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera, al Parc Natural del Montgrí, illes Medes i Baix Ter, a l’Espai Natural de les Gavarres, al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, a l’Espai Natural de l’Alta Garrotxa, a l’Espai Natural de l’Estany de Banyoles, al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, a l’Espai Natural del Ripollès, al Parc Natural Cadí-Moixeró, al Parc Natural de l’Alt Pirineu i al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
82 informadors seran itinerants i la resta donaran servei des dels centres d’informació que hi ha als parcs i als espais naturals protegits. La seva presència es complementa amb altres mesures per regular l’accés i evitar aglomeracions que posin en risc la capacitat d’acollida del medi natural com ara zones d’estacionament regulades, l’habilitació d’autobusos llançadora o el tancament de l’accés motoritzat a zones altament sensibles.
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