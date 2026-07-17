El risc d'incendi serà de "5 sobre 6" a partir de dilluns a la Catalunya Central
L’entrada de la tramuntana a partir de dilluns pot complicar el mapa de risc d’incendi per la combinació del vent amb les altes temperatures i baixa humitat de la vegetació
El risc d'incendi serà, a partir de dilluns, especialment alt. S’espera l’entrada de la tramuntana des del Cap de Creus, fet que pot complicar el risc d’incendi, que es pot traslladar des de l’interior de Catalunya cap a la zona del prelitoral. La presència del vent pot complicar el risc d’incendi per la combinació amb les altes temperatures i baixa humitat de la vegetació. En aquest sentit, dimarts 21 de juliol pot ser el dia més complicat.
Davant la situació d’alt risc d’incendi forestal, els Bombers de la Generalitat han activat un reforç operatiu a totes les regions d’emergències. Segons l’anàlisi de la Unitat Tècnica del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals), el nivell de risc se situa en 5 sobre 6 a les regions d’emergències Centre, Lleida i Terres de l’Ebre, mentre que a la resta del territori és de 4 sobre 6. Per fer front a aquesta situació, es reforçarà el dispositiu amb tres o quatre Unitats Bàsiques d’Intervenció addicionals per regió, en funció del nivell de risc, i s’obriran diversos parcs de Bombers Voluntaris. També es reforçaran les Sales de Control i la Sala Central de Bombers amb personal de Tècnics Especialistes Operadors de Control, i també l’estructura de comandament, el GROS (Grup Operatiu de Suport) i la guàrdia de suport dels mitjans aeris. A més, es garantirà el reforç del GRAF i l’activació dels Equips de Prevenció Activa Forestal.
Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) la previsió de calor intensa no és tan elevada com als darrers dies, després de la finalització ahir de la tercera onada de calor. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a evitar activitats de risc per evitar incendis. Cal consultar diàriament les zones de risc i les prohibicions abans de fer activitats prop de zona forestal. Com a consells generals amb calor, es demana a la població hidratar-se molt sovint, evitar activitats físiques intenses a l’exterior sobretot a les hores de més calor; i no deixar mai infants, persones vulnerables o animals tancats dins un cotxe amb les finestres tancades.
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