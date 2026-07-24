Els abocaments il·legals han crescut un 66% a la Catalunya central en un any
Els Agents Rurals registren 331 expedients relacionats amb l'abocament de residus durant el 2025, i una de les regions on més augmenten
Els abocaments il·legals han crescut un 66,3% a les comarques de la Catalunya Central en un any. Al llarg del 2025 van obrir 331 expedients relacionats amb l'abocament de residus, sent la segona regió on més augmenten, i amb un percentatge lleugerament superior al de Barcelona. L'any 2024 se'n van registrar 199. En total, entre els dos anys s'han tramitat 530 actuacions.
Per tipologia, els residus sòlids urbans i les runes d'obres menors són els motors del creixement a la majoria de regions, i la Catalunya Central no és una excepció. Bàsicament, una mica menys de la meitat dels abocaments (101 al 2024 i 148 al 2025) són de residus sòlids urbans. Són els residus generats habitualment en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, resultants de les activitats domèstiques i quotidianes. Inclouen coses com restes orgàniques, embalatges, paper, vidre, plàstics i altres deixalles generades pel consum diari de la població, incloent-hi electrodomèstics.
La segona mena d'abocaments en ordre d'importància són els residus de runes d'obres menors (33 al 2024 i 65 al 2025). Un augment que gairebé arriba a doblar-se en xifres posant en relació l'any 2024 amb el 2025. En aquesta categoria s'hi poden trobar restes d'obra, residus de fusta, ciment o totxo, i en general, materials que haurien d'haver-se portat a la deixalleria.
I, encara que en xifres menors, també augmenten fins a duplicar-se el nombre de vehicles fora d'ús (19 al 2024 i 37 al 2025). En aquest cas, a banda del volum, els vehicles abandonats poden provocar afectacions ambientals perquè contenen combustibles, olis, bateries i altres components potencialment contaminants.
Pel que fa a les comarques de l'Alt Pirineu, on s'emmarquen l'Alt Urgell i la Cerdanya, ha registrat 48 expedients relacionats amb l'abocament de residus durant el 2025, més del doble que els 21 comptabilitzats el 2024. En total, entre els dos anys s'han tramitat 69 actuacions. La major part dels casos corresponen a actuacions relacionades amb residus sòlids urbans (3 al 2024 i 9 al 2025), runes d'obres menors (2 al 2024 i 11 al 2025) i vehicles fora d'ús (11 al 2024 i 12 al 2025). Són xifres menors, però amb augments significatius. Té el creixement percentual més espectacular (+128,6%), però amb prudència: parteix de xifres molt petites (21→48), així que un canvi de pocs expedients dispara el percentatge.
A Catalunya, els expedients creixen un 45% en un any
Catalunya ha registrat 2.633 expedients relacionats amb l'abocament de residus durant el 2025, un 45,7% més que els 1.807 comptabilitzats el 2024. L'increment es reparteix per tot el territori: totes les regions han vist créixer les seves xifres, sense excepció. Barcelona concentra el gruix del problema, amb 903 expedients el 2025 (552 el 2024), gairebé un terç del total català. Li segueixen Girona (500), Tarragona (445) i Catalunya Central. Pel que fa a la tipologia de residus, els residus sòlids urbans —deixalles domèstiques abocades fora dels circuits de recollida— i les runes d'obres menors són els que més empenyen l'increment general a la majoria de territoris. Els vehicles fora d'ús, en canvi, es mantenen més estables i fins i tot baixen a Terres de l'Ebre, on han passat de 58 a 37 casos.
Augmenta l'incivisme
En les dades i en la valoració hi coincideix Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, qui destaca que "ja hem canviat la filosofia. Abans teníem gent que feia vigilància al bosc. Ara no. Ara tenim agents cívics, que despleguem a tot el territori durant l'estiu des de la Diputació perquè puguin informar la ciutadania". Es passen les guàrdies dient "no facis una botellada ni deixis el vidre a terra, o, ni se t'acudeixi encendre aquesta barbacoa".
Fàbrega destaca que aquests agents, que inicialment tenen la feina de veure si hi ha una columna de fum, han "recollit només a la Catalunya Central més de 90 abocaments. No podem recollir macro abocaments perquè són molt grans per a una furgoneta". I és que "ara ja no van amb jeep, sinó amb furgoneta. Perquè si troben una bossa de vidre, troben que algú ha anat a fer una botellada i està ple a terra d'ampolles, quatre pneumàtics, restes de plantacions de marihuana, ho recollim. Ara bé, si és un gran abocament, avisem els Agents Rurals i l'Ajuntament". Per això, la Diputació de Barcelona "tenim una línia d'ajuts perquè l'Ajuntament ho pugui retirar".
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