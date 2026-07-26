Aquest 2026 ja triplica les hectàrees que es van cremar en tot l'any passat
La Catalunya Central ja suma 718 hectàrees cremades aquest 2026, i gairebé iguala l'any passat en nombre d'incendis
La campanya forestal d'aquest 2026 està deixant unes xifres que evidencien un canvi d'escala respecte de l'any passat. Tot just superant la meitat de juliol, els incendis registrats fins al dia 19 ja han cremat 718,44 hectàrees a l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Solsonès, el Moianès i el Lluçanès. És una superfície que triplica àmpliament les 221,03 hectàrees cremades durant tot el 2025 a la Catalunya Central, una estadística que, a més, inclou la comarca d'Osona.
També pel que fa al nombre de focs, el 2026 ja s'acosta als registres de tot l'any passat. Fins al 19 de juliol s'han declarat 61 incendis a les vuit comarques analitzades (Anoia, Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès, Lluçanès, Alt Urgell i Cerdanya), mentre que durant tot el 2025 se'n van registrar 67 a la Catalunya Central, incloent-hi Osona. Això significa que, quan encara resta bona part de la campanya forestal, ja s'ha assolit prop del 91% dels incendis comptabilitzats durant l'any anterior.
L'Anoia és la comarca més afectada per aquesta campanya. Els incendis declarats fins al 19 de juliol han cremat 470,55 hectàrees, gairebé dues terceres parts de tota la superfície afectada a les sis comarques analitzades, sobretot per foc de Carme del 6 de juliol.
El Bages és la segona comarca amb més incidència pel que fa al nombre de focs. Ja acumula 13 incendis, un més que durant tot el 2025, i suma 130,93 hectàrees cremades.
El Moianès, en canvi, només ha registrat dos incendis, però de grans dimensions. A Sant Quirze Safaja, i ha elevat la superfície afectada fins a les 110,63 hectàrees. Entre Anoia, Bages i Moianès concentren pràcticament la totalitat de les hectàrees cremades aquest any.
El Solsonès també presenta una evolució significativa. Fins al 19 de juliol ja suma 11 incendis, quan durant tot el 2025 n'hi va haver set.
La Cerdanya ha passat d'un únic incendi durant tot el 2025 a quatre aquest any, mentre que el Berguedà i el Lluçanès mantenen una afectació molt reduïda.
Dins l’àrea d’influència de Regió7, l'Alt Urgell i la Cerdanya també han registrat activitat aquest any. Fins al 19 de juliol, l'Alt Urgell acumula set incendis que han afectat 1,91 hectàrees, mentre que la Cerdanya n'ha registrat quatre, amb una superfície cremada de només 0,13 hectàrees. En tots dos casos, els focs han tingut una afectació molt limitada i lluny de la registrada a les comarques més castigades per la campanya forestal.
Pel que fa a l'origen dels incendis, les dades dels Agents Rurals mostren una casuística molt diversa segons la comarca.
Però destaquen dos incendis intencionats, que els Agents Rurals han detectat a les comarques de l’Anoia i el Berguedà. A aquests caldria sumar-hi el de Pinell de Solsonès, que també va ser causat intencionadament. Al Bages, les negligències són, amb diferència, la principal causa coneguda, amb set dels tretze incendis registrats fins ara, mentre que cinc casos continuen sota investigació. A l'Anoia, la comarca més castigada per la superfície cremada, encara hi ha sis focs pendents d'esclarir, als quals s'afegeixen quatre accidents, quatre negligències i un incendi intencionat. Al Solsonès, en canvi, predominen els accidents i les causes naturals, amb quatre casos cadascun. El Berguedà també concentra principalment negligències, mentre que els dos incendis registrats al Moianès, una de les comarques amb més hectàrees afectades, continuen en fase d'investigació.
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