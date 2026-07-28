40 persones han hagut de ser ateses la darrera setmana a la Catalunya central per símptomes relacionats amb la calor
Des de l'1 de maig, han estat 315 les persones que han estat ateses per efectes de la calor a les comarques centrals, de les quals 27 han acabat ingressades
40 persones han hagut de ser ateses per símptomes relacionats amb la calor la darrera setmana a la Catalunya Central. 29 persones han estat ateses a la primària, i 11 més a les urgències hospitalàries, segons dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya de Salut actualitzades aquest dimarts.
Des de l'1 de maig, han estat 315 les persones que han estat ateses per efectes de la calor a les comarques centrals, de les quals 27 han acabat ingressades. Aquestes xifres rebaixen força la incidència d’aquests casos de l’anterior setmana (45 atesos a la primària i 16 a urgències). Tot i això, la Catalunya Central és la 4rta regió amb una ràtio més alta d'atencions per calor per cada 100.000 habitants, amb 52.26, superant en punt i mig la mitjana catalana.
D’entre les persones ateses a la primària els últims set dies per causes relacionades amb la calor, una majoria de 23 han sigut víctimes d’insolacions o cops de calor, 5 més han estat ateses amb un quadre de deshidratació, i una més per altres afeccions relacionades també amb les altes temperatures. Les ateses a urgències, i també les que han acabat ingressades, la majoria ha estat per deshidratacions.
A tot Catalunya, 431 persones han estat ateses a la primària per problemes de salut relacionats amb la calor en l'última setmana, i 157 més a les urgències hospitalàries. D’entre les persones ateses a la primària els últims set dies per causes relacionades amb la calor, una majoria de 263 han sigut víctimes d’insolacions o cops de calor, 135 més han estat ateses amb un quadre de deshidratació, dues per una síncope de calor, i una trentena més per altres afeccions relacionades també amb les altes temperatures. 28 d'aquestes persones van haver de ser ingressades
Amb aquest descens de les xifres, la ràtio de persones ateses per efecte de la calor a la primària ha passat de 9,1 per cada 100.000 habitants que es registrava la segona setmana de juliol, als 5,26 casos aquesta darrera setmana (del 20 al 26 d’aquest mes).
Per primera vegada, el web de vigilància de Salut Pública està fent seguiment aquest estiu dels diagnòstics de deshidratació, cops de calor, síncopes i altres efectes de les altes temperatures. Les dades recollides des de l’1 de maig comptabilitzen en més de 4.100 les persones ateses a l’atenció primària per aquesta causa, i gairebé 1.500 les que han acudit a les urgències hospitalàries.
Pel que fa a les morts atribuïbles a les altes temperatures, d’acord amb les dades del Sistema de Monitoratge de la Mortalitat Diària MoMo, de l'Institut de Salut Carles III, en la darrera setmana (20-27 de juliol) se n’haurien produït 136. A les acaballes del mes de juliol, la xifra mensual de morts s’eleva fins a 464 víctimes atribuïdes a la calor a Catalunya, xifra que bat tots els rècords en un mes de juliol de la sèrie que recull el MoMo des de l’any 2015.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
- Un mes després, què sabem de la desaparició d'un veí de Còrdova a Callús?
- Els secrets de l'hotel més exclusiu de la Costa Brava: ja té reservat el 35% de les habitacions del 2027
- Visitant de la riera de Merlès: 'Abans de la pandèmia, la riera s'omplia de cotxes
- Dolors Liria, degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya: 'Si es prova l’intrusisme en el cas Andic, es podria denunciar per via penal
- La victòria d’Espanya al Mundial de futbol ha accentuat la fuga de votants de Junts a Aliança?
- Per què la Torre Lluvià només obre un dia al mes?
- L'Ajuntament es personarà contra els inculpats per l'onada d'incendis de contenidors a Manresa