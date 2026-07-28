El Govern espanyol declara 11 zones afectades per emergències de protecció civil a les comarques centrals
A la llista hi figuren els incendis de Sant Quirze Safaja, Sant Vicenç de Castellet, Piera, Carme, Biosca, Navarcles, Lladurs i Castellfollit del Boix, i els accidents amb risc químic d'Aqualimp, i de la Lipmes, a Manresa, i de LASEM a Castellgalí, a més de tempestes o la borrasca Marta del 9 de febrer passat
El Govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 11 de les quals a les comarques centrals. La declaració posa en marxa un sistema d’ajuts a les zones afectades, que s’ampliarà en funció dels danys.
La declaració de zones afectades inclou, els incendis forestals de Sant Quirze Safaja, Sant Vicenç de Castellet, Piera, Carme, Biosca, Navarcles, Lladurs i Castellfollit del Boix, i els accidents amb risc químic d'Aqualimp, i de la Lipmes, a Manresa, i de LASEM a Castellgalí. A més a més, contempla també diversos episodis de pluges torrencials que també han afectat les comarques centrals. El Govern espanyol també ha inclòs en la llista els forts vents registrats a Catalunya amb motiu de la borrasca Marta el 9 de febrer, que va fer activar el pla especial d’emergències per risc de vent. De fet, detalla que aquest episodi no va quedar comprès en els darrers acords de zones afectades aprovats el 10 de febrer i el 7 d'abril.
Així ho ha explicat aquest dimarts en una compareixença el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, on ha dit que l’acord recull un conjunt d’ajuts que els damnificats poden sol·licitar des del moment en què es va produir l’emergència. Concretament, estan destinats a "pal·liar danys personals o materials en habitatge i a despeses de corporacions locals, establiments industrials, mercantils i de serveis". També es preveuen subvencions a persones físiques o jurídiques que hagin realitzat prestacions personals i de béns per respondre a les conseqüències de l’emergència.
El Govern espanyol ha detallat que la declaració de zona afectada per emergència obre la via perquè altres departaments puguin habilitar altres ajuts propis dels seus àmbits competencials, com beneficis fiscals, mesures laborals i de seguretat social o ajudes a corporacions locals, entre d’altres.
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