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Pla Alfa

Aquests són els 50 municipis de Catalunya que estan en risc extrem d’incendi avui, diumenge

Es mantenen tancats quatre espais naturals: Baronia de Rialb, Montse de Rúbies, Montsec d’Ares i Ribera Salada

Un helicòpter durant l'extinció d'un incendi a Cervelló

Un helicòpter durant l'extinció d'un incendi a Cervelló / EPC/Lorena Sopêna

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Pau Brunet

ACN

Manresa

El Cos d’Agents Rurals manté actiu el Pla Alfa per risc d’incendis aquest diumenge amb cinquantade municipis en el nivell 4, de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central. A més, hi ha 220 municipis catalans més en Nivell 3, en aquest cas repartits en 23 comarques catalanes. Pel que fa al tancament d’espais naturals, aquest diumenge hi ha quatre entorns amb l’accés tancat, tres menys que divendres. Són la Baronia de Rialb, Montsec de Rúbies, Montsec d’Ares i la Ribera Salada, tots quatre al Prepirineu lleidatà.

Aquests són els municipis de Catalunya en nivell 4 aquest diumenge, on l'accés al medi natural està totalment prohibit i moltes activitats a l'aire lliure estan limitades.

Alt Urgell

  • Bassella
  • Coll de Nargó
  • Oliana
  • Peramola

Anoia

  • Calonge de Segarra
  • Castellfollit de Riubregós

Bages

  • Sant Mateu de Bages

Noguera

  • Àger
  • Algerri
  • Alòs de Balaguer
  • Artesa de Segre
  • Camarasa
  • Castelló de Farfanya
  • Ivars de Noguera
  • la Baronia de Rialb
  • les Avellanes i Santa Linya
  • Oliola
  • Os de Balaguer
  • Ponts
  • Tiurana
  • Vilanova de l'Aguda
  • Vilanova de Meià

Pallars Jussà

  • Abella de la Conca
  • Castell de Mur
  • Conca de Dalt
  • Gavet de la Conca
  • Isona i Conca Dellà
  • Llimiana
  • Salàs de Pallars
  • Sant Esteve de la Sarga
  • Talarn
  • Tremp

Ribera d'Ebre

  • Flix
  • Riba-roja d'Ebre

Segarra

  • Sanaüja
  • Torrefeta i Florejacs

Segrià

  • Almatret
  • la Granja d'Escarp
  • Seròs

Solsonès

  • Biosca
  • Castellar de la Ribera
  • la Molsosa
  • Lladurs
  • Llobera
  • Odèn
  • Olius
  • Pinell de Solsonès
  • Pinós
  • Torà

Terra Alta

  • La Pobla de Massa

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En el nivell 3 s’hi mantenen uns 220 municipis més, de fins a 23 comarques catalanes.

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