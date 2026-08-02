Els embassaments de la regió central noten poc la sequera i estan per sobre del 80 % de la seva capacitat
El nivell dels pantans supera els de fa una dècada, tot i que fa un any eren una mica més alts a la Baells i Sant Ponç
La sequera d’aquest estiu s’està notant poc, de moment, als embassaments de les conques del Llobregat i el Cardener, que encara mantenen uns nivells òptims superiors al 80 % en tots els casos, i a la Llosa del Cavall s’arriba fins al 95,5 % de la seva capacitat, segons les dades que mostrava l’ACA en el tancament d’aquest mes de juliol. Sant Ponç frega el 84 %, i la Baells supera de poc el 83 %.
En les circumstàncies actuals, la bona situació amb què encara es troben a ple estiu tots tres pantans, en gran mesura és fruit de les pluges continuades de l’hivern i la primavera i de la neu acumulada a les serralades, que han evitat que la forta sequera d’aquestes darreres setmanes tingui conseqüències en les reserves d’aigua. El fel que la sequera no estigui sent tan forta a la capçalera dels rius és una altra circumstància a tenir en compte pel que fa a l’estat actual dels embassaments.
De fet, la situació és similar a la d’ara fa un any, tot i que estava una mica millor a la Baells i a Sant Ponç, amb uns nivells al voltant del 90 %. La Llosa del Cavall, en canvi, es trobava al 84,9 % d ela seva capacitat, uns deu punts percentuals per sota que els que té ara. La comparativa respecte ara fa una dècada mostra una millora en tots els casos.
Si bé la falta de pluja no ha tingut grans efectes en els embassaments, sí que hi ha hagut una lleugera disminució dels nivells en el que portem d’estiu. L’1 de juny, la Llosa del Cavall es trobava al 99,7 % de la seva capacitat, la Baells al 96,8 %, i Sant Ponç al 93,9 %.
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