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La Catalunya Central incorpora avui 79 nous agents dels Mossos

Els nous efectius reforçaran la presència policial uniformada als carrers, les patrulles de proximitat, les oficines d'atenció al ciutadà i la instrucció d'atestats

Un moment de la xerrada de benvinguda per part del cap de l'ABP Bages

Un moment de la xerrada de benvinguda per part del cap de l'ABP Bages / Mossos d'Esquadra

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Eduard Font Badia

Manresa

La Catalunya central incorpora des d'aquest dimarts 79 nous agents a les unitats de seguretat ciutadana. Es tracta dels agents de la 33a promoció, que han finalitzat la seva formació a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i ja estan preparats per incorporar-se a les plantilles de les diferents Àrees Bàsiques Policials a tot Catalunya.

Els nous mossos reforçaran la presència policial uniformada als carrers, les patrulles de proximitat, les oficines d'atenció al ciutadà i la instrucció d'atestats, i es distribuiran entre les diferents àrees bàsiques policials. Així, passaran per diferents àmbits durant el seu any de pràctiques.

A l'ABP Bages s'hi destinen 20 efectius (10 homes i 10 dones), dels quals 5 aniran al Centre Penitenciari de Lledoners, tot i que faran una rotació cada tres mesos amb la resta dels seus companys.

A l'ABP Anoia hi comencen a treballar 16 efectius (11 homes i 5 dones), dels quals 4 també faran rotació amb la resta per anar a Lledoners. A l'ABP Berga s'hi destinen 14 efectius (11 homes i 3 dones), a l'ABP Solsonès, 8 efectius (5 homes i 3 dones), i al Moianès, 4 agents (1 home i 3 dones).

Els nous mossos i mosses d'esquadra a la xerrada que s'ha fet a la comissaria de Manresa

Els nous mossos i mosses d'esquadra a la xerrada que s'ha fet a la comissaria de Manresa / Mossos d'Esquadra

Aquest matí, els nous agents han estat rebuts a les seus de les diferents àrees policials a les quals s'incorporen. En el cas del Bages, a la comissaria de Manresa, s'ha fet una petita xerrada amb el cap de l'àrea i la cap de Lledoners. Immediatament, aquells que tenien torn de matí ja s'han incorporat a la nova feina, i la resta se n'ha anat cap a casa a esperar que els toqui començar a patrullar.

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D'aquí a 12 mesos, alguns d'ells es quedaran a aquest destí, i altres podran triar on volen seguir la seva feina de Mossos d'Esquadra.

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