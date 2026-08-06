La Generalitat fa una nova convocatòria de 15 milions per crear i mantenir franges de protecció contra incendis forestals
És la primera convocatòria del nou programa 2026-2030, dotat amb un total de 75 milions d'euros i que multiplica per 10 els recursos destinats fins ara a aquesta finalitat
En el marc de la compareixença amb motiu dels dos anys de Govern, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar l'aprovació de la primera convocatòria del nou programa d'ajuts als ajuntaments per a la creació i el manteniment de franges de protecció contra incendis forestals, dotada amb 15 milions d'euros. La convocatòria, que es publica avui dijous, és la primera d'un programa pluriennal que mobilitzarà 75 milions d'euros entre 2026 i 2030 i que multiplica per deu els recursos destinats fins ara a aquesta finalitat, que s'elevaven a 1,5 milions d'euros anuals.
Cal recordar que, segons un estudi publicat l'any passat, a la Catalunya central de les 80 urbanitzacions de la zona, el 20% no té franges perimetrals, el 50% les té, però no les manté i només el 30% compleix la normativa.
Aquest reforç s'emmarca en un compromís més ampli del Govern amb la prevenció i la seguretat davant dels incendis forestals. El pressupost de 2026 destinat a la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments assoleix un màxim històric de 386,9 milions d'euros, gairebé 100 milions més que en els darrers comptes aprovats, corresponents a l'any 2023. Aquesta aposta pressupostària consolida el reforç de les polítiques de prevenció i de protecció de les persones, els béns i el territori davant l'increment del risc associat als incendis forestals.
La convocatòria s’obre aquest 6 d’agost i incorpora diverses millores per facilitar-ne la gestió als ajuntaments. Entre les principals novetats destaca l'ampliació dels terminis tant per presentar les sol·licituds com per executar les actuacions subvencionades, una demanda dels ens locals que permetrà impulsar projectes de més abast i adaptar-los millor a la realitat de cada municipi. El termini per presentar les sol·licituds passa d'un a dos mesos, mentre que el període d'execució s'allarga fins al 14 de juny de 2028 i el termini de justificació fins al 15 de setembre de 2028, fet que facilitarà la planificació, la contractació i l'execució de les actuacions amb més garanties.
La nova convocatòria també representa un canvi d'escala tant quantitatiu com qualitatiu. A més de les franges perimetrals de protecció i les parcel·les municipals, incorpora noves actuacions a la interfície urbana-forestal, com ara les àrees de foment de la gestió forestal, les franges auxiliars de trànsit vinculades als accessos als nuclis habitats, la direcció facultativa obligatòria i la redacció de documentació tècnica. L'objectiu és afavorir actuacions més integrals i eficaces per millorar la prevenció d'incendis al voltant dels nuclis de població.
La convocatòria incrementa igualment el suport econòmic als ens locals. L'import màxim subvencionable passa dels 100.000 euros de la convocatòria anterior als 250.000 euros per ajuntament o entitat municipal descentralitzada, amb un màxim de 400.000 euros en les sol·licituds supramunicipals. També augmenta la intensitat de l'ajut fins al 80% de la despesa subvencionable, ampliable al 95% en el cas dels municipis rurals. A més, es preveu una bestreta del 70% de l'import concedit per facilitar la disponibilitat de recursos i agilitzar l'inici de les actuacions.
Aquests ajuts tenen com a objectiu finançar les actuacions necessàries per crear i mantenir les franges de protecció al voltant dels nuclis de població, les urbanitzacions i altres edificacions situades en terrenys forestals o en la seva àrea d'influència, amb la finalitat de reduir el risc d'afectació per incendis forestals i incrementar la seguretat de les persones i dels béns.
A més d'aquesta convocatòria, el Govern manté actives altres línies com els ajuts destinats a les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i altres línies de suport a la prevenció d'incendis forestals a propietaris privats, dotats inicialment amb 4,84 milions d'euros i ampliats recentment en 300.000 euros. De la mateixa manera, s'ha incrementat en 2,7 milions d’euros els ajuts del Centre de la Propietat Forestal a la gestió forestal sostenible de boscos privats provinents del nou pressupost.
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