Protecció Civil desactiva l'alerta per fortes pluges, però la línia RL4 entre Calaf i Manresa continua sense servei
Rodalies ha habilitat un servei alternatiu de transport per carretera per a la línia afectada
German González
Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'alerta del Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) un cop han finalitzat els avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest episodi de precipitacions no ha deixat incidències destacades, més enllà d'algunes afectacions al servei de Rodalies provocades per la caiguda d'arbres, incidències a la catenària o inundacions.
Actualment, la circulació continua interrompuda a la línia RL4 entre Calaf i Manresa, tot i que Rodalies ha habilitat un servei alternatiu de transport per carretera. En aquests moments, no hi ha cap carretera afectada.
Entre els registres de pluja més destacats de la jornada hi ha els 78,7 litres per metre quadrat acumulats al Montsec d'Ares. També destaquen els 58,5 l/m² de Sant Salvador de Guardiola, els 54,6 l/m² de Das i els 50,2 l/m² de Santa Coloma de Farners.Cap a les nou del vespre, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) va informar que els cabals dels rius i rieres del nord de Girona i de la Catalunya Central s'estaven normalitzant i va donar per tancats els avisos hidrològics a les comarques del Gironès, la Selva, Osona i el Pla de l'Estany.
Balanç d'incidències
Entre el migdia de dijous i les vuit del matí d'aquest divendres, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 410 trucades, que han generat 182 expedients d'actuació dels serveis sanitaris, policials o dels Bombers. Les comarques amb més avisos han estat el Vallès Oriental (34,72%), el Bages (13,61%) i la Selva (10,56%). El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha confirmat que no ha hagut d'atendre cap incidència relacionada amb aquest episodi de pluges.
Per la seva banda, els Bombers de la Generalitat han rebut 218 avisos vinculats a les tempestes entre les dotze del migdia de dijous i les vuit del matí de divendres. La majoria de serveis han estat per inundacions en plantes baixes i carrers, embornals embossats, branques i arbres caiguts, així com incidències amb elements de la via pública, com ara cablejat, pals de llum i mobiliari urbà amb risc de caure. La franja de més activitat es va concentrar entre les sis i les vuit del vespre de dijous, quan es van registrar 110 avisos.
Els Bombers també han fet seguiment de les nombroses descàrregues elèctriques associades a la tempesta i han intervingut en diversos incendis de vegetació arreu del país. Els més destacats han estat els de Cabanelles (Alt Empordà) i la Llacuna (Anoia), que ja es troben estabilitzats.
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