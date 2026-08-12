La Catalunya central, pendent dels núvols fins a l'últim moment per veure l'eclipsi
El Meteocat pronostica un augment de nuvolades i possibles ruixats durant les hores pròximes a l'eclipsi en punts del Bages, el Solsonès, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Moianès
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu una tarda de dimecres marcada per la calor i la xafogor, amb alguns núvols i ruixats que poden condicionar l’observació de l’eclipsi solar. El mapa del temps per a les hores vinents situa núvols i pronostica ruixats en punts del Bages, el Solsonès, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Moianès. Alguns d'ells, perillosament a tocar de l'hora d'inici del fenomen astronòmic.
Manresa no tindrà cap núvol que tapi l'esdeveniment astronòmic, però alguns municipis del Bages sí que es podrien veure afectats. Un exemple és Sant Fruitós, on a partir de les 18 hores s'espera un cel ennuvolat, i a les 19 hores s'esperen tempestes. A Talamanca, Santpedor i Callús, fins a les 20 hores, no s'espera que comencin a marxar els núvols.
Ara mateix, les nuvolades creixen principalment al Pirineu, Prepirineu i altres punts de muntanya, sobretot del prelitoral. Al Pirineu, les nuvolades podran deixar intervals de núvols a l'interior de la meitat nord.
De cara a les hores més decisives per observar l’eclipsi, el Meteocat preveu que a partir del vespre tornin a formar-se núvols baixos al terç sud. També hi haurà alguns núvols alts, mentre que les nuvolades més importants quedaran concentrades sobretot al nord del país.
La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general. Amb tot, a partir del vespre pot quedar regular als dos extrems del litoral i prelitoral, preferentment al sector sud. Als punts afectats pels xàfecs també podrà ser regular o dolenta. Si vols saber si qualsevol obstacle et taparà la visibilitat, pots fer ús d'aquesta eina.
Màximes fregant els 40 graus
La calor serà un altre dels elements destacats de la jornada. La temperatura màxima pujarà lleugerament arreu i ho farà de manera més marcada en alguns punts del litoral. Els termòmetres podran fregar els 40 graus a punts de l’interior i arribar als 37 graus al litoral, on la sensació de xafogor serà elevada.
El vent serà de component sud entre fluix i moderat durant bona part del dia, amb alguns cops forts a l’interior de les Terres de l’Ebre, el sud de Ponent i altres punts del prelitoral durant la tarda i primera hora del vespre. A la nit tornarà a ser fluix i de direcció variable.
L’eclipsi començarà cap a les 19.30 hores i s’allargarà fins aproximadament les 21.00 hores, en funció del punt d’observació.
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