Els informadors ambientals han atès en dos mesos prop de 28.000 persones a la Catalunya Central
Les problemàtiques més freqüents tenen a veure amb l’aparcament fora d’espais habilitats, portar animals domèstics deslligats, excés de residus i soroll i infraccions relacionades amb el bany
El dispositiu d’informadors i informadores ambientals, que vetlla cada estiu per un accés responsable i ordenat a espais fluvials amb una elevada freqüentació de visitants, parcs naturals i altres espais naturals protegits de tot Catalunya, ha atès durant els mesos de juny i juliol 393.832 persones. Es calcula que tots aquests espais han rebut 1.048.026 de visites. El dispositiu, finançat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i que compta amb la col·laboració de les diputacions de Girona, Barcelona i Tarragona, està format per un total de 206 informadors.
En el cas concret de la Catalunya Central (sobretot concetrat al Berguedà i Solsonès), les persones ateses han estat gairebé 28.000, en punts on es calcula que hi han passat més de 41.000 persones.
Les problemàtiques detectades més freqüents tenen a veure amb l’aparcament fora dels espais habilitats, portar animals domèstics deslligats, excés de residus i soroll i infraccions relacionades amb el bany (sobretot, salts i banyar-se en llocs prohibits).
La consellera destaca que el dispositiu contribueix a «facilitar la convivència harmònica entre el lleure de la ciutadania i la preservació del medi»
Les informadores i els informadors ambientals duen a terme tasques d’acollida i informació a visitants, de suport de regulació de l’ús de l’espai i de gestió d’incidències i d’emergències. Així mateix, es coordinen amb els ajuntaments de les zones dels espais naturals, el Cos d’Agents Rurals, els guardes rurals i el Cos de Mossos d’Esquadra.
La consellera Sílvia Paneque ha explicat que «ara a l’estiu, i sobretot aquest on els episodis de temperatures elevades han estat molt recurrents, es concentren moltes persones en els entorns fluvials i zones de gorgs». «Des que es va posar en marxa aquest dispositiu a finals de juny i al llarg de tot el mes de juliol calculem que aquests entorns han rebut 108.985 visitants», ha dit Paneque.
La consellera ha destacat que el dispositiu «contribueix a facilitar la convivència harmònica entre el lleure de la ciutadania i la preservació del medi i ofereix un suport essencial pels municipis i els ajuntaments on es troben aquests espais».
Sumant les zones fluvials de la Catalunya Central, les demarcacions de Girona, Tarragona i les Terres de l’Ebre s’han desplegat 70 informadors i informadores ambientals, cinc més que l’any passat. En aquests espais, els informadors han atès gairebé 67.000 persones.
La xifra és inferior a la registrada l’any passat, on durant el mateix període es van atendre 86.485 persones i es van registrar 143.555 visitants. Segons Paneque, aquest fet «es justifica pel gran nombre de dies que han estat molts dels espais en Pla Alfa 4 durant aquest mes de juliol amb accessos tancats, cosa que també ens indica que aquestes mesures de tancament funcionen i fan disminuir l'afluència als espais naturals i en conseqüència el risc d'incendi forestal».
A més del dispositiu en els espais, el departament també desplega informadors i informadores ambientals als parcs naturals de la Generalitat i altres espais naturals protegits, especialment aquells que durant aquesta època reben un nombre més gran de visitants. Fins al 31 de juliol el dispositiu, només en els espais que gestiona directament la Generalitat, ja s’ha atès 328.104 persones i es calcula que el nombre de visitants ha estat de més de 939.000. Entre aquests hi ha el Parc Natural Cadí-Moixeró, on en aquest període s’han atès 33.215 persones i s’hi han calculat més de 98.000 visitants.
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