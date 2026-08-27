La Cuina d'en Tikus es corona com el millor restaurant a la fresca de la Catalunya central al Joc de Cartes
El restaurant de Castellgalí s'imposa al Nean de Capellades i al Pepitu Menja Vadella de Collons de Manresa gràcies a la brasa i el seu servei proper
El restaurant de Castellgalí La Cuina d'en Tikus ha guanyat l'edició del 'millor restaurant a la fresca' del programa de TV3, Joc de Cartes Estiu. Després d'un empat amb Nean, de Capellades, el mig punt del 'Plat Estrella del programa' va desempatar-los amb un 8,4. L'intriga, però, va durar fins a l'últim moment, ja que el vot del Marc Ribas havia elevat les dues notes de 7,7 al 7,9. La nota del tercer restaurant que hi va participar, Pepitu Menja Vadella de Collons, de Manresa, no era gaire lluny de la dels seus rivals. El 7,2 que va rebre dels concursants es va elevar a un 7,6, rebent la millor nota per part del presentador.
Els representants del restaurant guanyador, situat a la C-55, eren l'Albert López, cuiner i propietari que va obrir el negoci familiar, i la seva mare, la Marisol Host qui hi treballa de cambrera. López va explicar que la seva cuina destaca per la modernitat amb productes de proximitat, però sobretot per la brasa "que es podria dir que és el plat fort". El que més van destacar els rivals del restaurant, va ser el servei, el qual van puntuar amb un 9 seguit del menjar, que va rebre un 8. Les notes rebudes els van sorprendre, sobretot a Host, que s'esperava un 6. L'empat, les ressenyes i els comentaris dels seus rivals, sobretot envers el servei, van ser suficients per emocionar-la, dient que "això és que us heu equivocat" i que "encara em fareu plorar".
En Ribas va preguntar al propietari per la seva mare i ell va respondre immediatament: "la millor". Després ho va demanar als rivals, que tots van afirmar haver-se sentit "com a casa", motiu pel qual, va ser una nota unànime. El Josep Jané, ramader i ideòleg i copropietari de Pepitu Menja Vadella de Collons amb la seva dona, la Mar Barons, va descriure la Marisol com una persona "molt humil i treballadora". Sobretot, va valorar molt que hagués confiat en el seu fill i li hagués fet costat per obrir el restaurant.
El 8 que va rebre el menjar, preparat per l'Albert López, va ser merescut, segons va afirmar la seva mare en ser preguntada pel Marc Ribas. "Darrere de tot hi ha un esforç que només sabem els que ens hi dediquem", va explicar, "jo li donaria un 8 també". Aquesta nota també va ser unànime entre les dues parelles i el presentador, que van reconèixer l'habilitat del cuiner i la qualitat del menjar. Fins i tot, l'Ana Juan, la cambrera de sala del Nean de Willian Aguilar (propietari i gestor del local), va comentar que en sortir de menjar, va trucar al seu marit perquè hi portés el seu excap a menjar. A més el 'plat estrella del programa' va ser la galta de porc a la brasa, cuinada per ell, i que va destacar "pel sabor, pel punt de cocció, l'emplatat i per aconseguir fer-ho tan bé per 120 persones".
El presentador del programa va fer un incis cap al final de l'episodi per dir que "feia molt de temps", que no es trobava amb concursants com ells. Va esmentar que les notes que es van posar van ser "justes" i que tots havien votat amb "criteri professional" en comptes de fer-ho pensant en guanyar. Va donar també les gràcies per una experiència en la qual es va "gaudir" a la taula, i sobretot es va "riure".
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