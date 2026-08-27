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Retards a l'R4 per un robatori de cable: hi ha servei alternatiu per carretera entre Manresa i Terrassa

Es registren retards de 30 minuts de mitjana

Dos trens a l'estació de Renfe a Manresa

Dos trens a l'estació de Renfe a Manresa / arxiu

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ACN

Barcelona

El robatori de cable entre les estacions de Sant Sadurní i la Granada provoca afectacions en la línia R4 de Rodalies. Els trens circulen amb retards que poden superar els 30 minuts de mitjana. Circula un tren per hora i sentit entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Circula també un tren per hora i sentit entre Manresa i Martorell.

Els trens amb origen i destinació Vilafranca del Penedès inicien i finalitzen el seu recorregut a Martorell.

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