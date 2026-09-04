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Festa Major de Solsona: una festa que pren embranzida

Solsona encara deu dies de Festa Major en què la música, la tradició i la cultura popular ompliran la ciutat

SOLSONA . FESTA MAJOR DE SOLSONA

SOLSONA . FESTA MAJOR DE SOLSONA / OSCAR BAYONA

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