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Protecció Civil homologa els plans d'autoprotecció dels pantans de la Baells i la Llosa del Cavall

En aquesta nova revisió, s'han homologat els plans d'emergències de 10 empreses o instal·lacions de les comarques centrals

Embassament de la Baells

Embassament de la Baells / acn /Arxiu

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Eduard Font Badia

Manresa

La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha homologat 42 plans d’autoprotecció, principalment d’activitats no temporals, a Catalunya, entre els quals 10 de les comarques d'influència de Regió7. Entre aquests, destaquen els dels pantans de la Baells i la Llosa del Cavall, i el de l'empresa Iberpotash.

Per tipologia, la majoria dels PAU homologats corresponen a activitats no temporals, com és el cas d'establiments afectats per la normativa d’accidents greus (Seveso), que a les comarques centrals són SVC Chemical Storage Services, SL (Sant Vicenç de Castellet); Pirosafaja, SL (Sant Quirze Safaja); i Gases: Research Innovation & Technology, SL —GRIT— (Avinyó).

En la categoria d'explotació o indústria relacionada amb la mineria, Iberpotash Sallent (Balsareny), i en la d'instal·lacions amb una elevada càrrega de foc: Unión Industrial Papelera, SA (la Pobla de Claramunt); MB Papeles Especiales, SA (la Pobla de Claramunt), i Saica Pack, SL (Sant Esteve Sesrovires). I a banda dels pantans al Berguedà i el Solsonès, també s'ha aprovat el pla d'autoprotecció de la subestació de distribució d’energia elèctrica en alta tensió de Calders.

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A Catalunya, entre els plans homologats destaquen els de l’Aeroport de Girona-Costa Brava, l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el Centre Comercial Màgic Badalona, o el Centre d’Activitats La Farga de l’Hospitalet de Llobregat. La resta dels plans homologats corresponen a activitats temporals, i inclouen el correfoc i el castell de focs i drons de la Festa Major de Manresa.

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