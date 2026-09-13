L’operació tornada deixa retencions de fins a 12 quilòmetres a l’Eix del Llobregat
La C-16 acumula trànsit entre Cercs i Bagà, mentre també hi ha afectacions a l’A-2 a Esparreguera i a la C-55 a Castellbell i el Vilar
L’operació tornada del cap de setmana llarg de la Diada provoca aquest diumenge a la tarda retencions en diversos punts de la xarxa viària catalana. A les 18.30 hores, la més destacada és a la C-16, entre Cercs i Bagà, on s’acumulen 9,5 quilòmetres de trànsit lent, després que la cua hagi arribat a ser de fins a 12 quilòmetres al voltant de 3/4 de sis.
A l’Eix del Llobregat, la circulació és especialment complicada en sentit sud, direcció Manresa, coincidint amb el retorn dels vehicles després del cap de setmana llarg.
També hi ha afectacions a l’A-2, a Esparreguera, on el trànsit lent s’estén durant uns sis quilòmetres.
A la C-55, la circulació és lenta al seu pas per Castellbell i el Vilar, amb una retenció d’uns dos quilòmetres.
Les afectacions formen part de l’operació tornada del cap de setmana llarg de la Diada Nacional de Catalunya, que es manté activa aquest diumenge fins a la mitjanit.
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