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L’operació tornada deixa retencions de fins a 12 quilòmetres a l’Eix del Llobregat

La C-16 acumula trànsit entre Cercs i Bagà, mentre també hi ha afectacions a l’A-2 a Esparreguera i a la C-55 a Castellbell i el Vilar

Retencions a la C-16 entre Cercs i Bagà en direcció Manresa

Retencions a la C-16 entre Cercs i Bagà en direcció Manresa / Trànsit

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Núria León

Núria León

Manresa

L’operació tornada del cap de setmana llarg de la Diada provoca aquest diumenge a la tarda retencions en diversos punts de la xarxa viària catalana. A les 18.30 hores, la més destacada és a la C-16, entre Cercs i Bagà, on s’acumulen 9,5 quilòmetres de trànsit lent, després que la cua hagi arribat a ser de fins a 12 quilòmetres al voltant de 3/4 de sis.

A l’Eix del Llobregat, la circulació és especialment complicada en sentit sud, direcció Manresa, coincidint amb el retorn dels vehicles després del cap de setmana llarg.

També hi ha afectacions a l’A-2, a Esparreguera, on el trànsit lent s’estén durant uns sis quilòmetres.

A la C-55, la circulació és lenta al seu pas per Castellbell i el Vilar, amb una retenció d’uns dos quilòmetres.

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Les afectacions formen part de l’operació tornada del cap de setmana llarg de la Diada Nacional de Catalunya, que es manté activa aquest diumenge fins a la mitjanit.

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