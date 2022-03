L’Ajuntament de la Seu ha iniciat una nova fase de la campanya «El carrer no és un cendrer» amb la instal·lació de cartells informatius en 300 papereres de la ciutat amb la consigna «Apaga bé la cigarreta a l’apagador i llença la burilla dins la paperera». Segons ha explicat el mateix consistori, aquesta nova acció té com a objectiu «sensibilitzar les persones fumadores que no llencin les burilles a terra sinó que les llencin a les papereres, les quals totes disposen de punts per apagar cigarretes». La campanya es complementarà amb la instal·lació d’unes 30 plaques en embornals de la ciutat amb el missatge «El mar comença aquí, no llencis burilles a terra» per «conscienciar també la ciutadania que els residus que van a terra i que no poden ser recollits pel servei de neteja viària són arrossegats cap als embornals i poden acabar al riu i al mar, amb el problema de contaminació mediambiental».