La síndica municipal de Greuges de la Seu d'Urgell, Anna Martí, ha presentat l'informe del 2021 que recull un total de 72 atencions (56 queixes i 16 consultes i assessoraments). Es tracta de 23 queixes més respecte al 2020 quan en va recollir 33. La majoria estan relacionades amb els problemes de soroll, convivència, via pública i serveis a les persones. Martí ha dit que ha estat l'any que la sindicatura ha rebut més reclamacions i ha destacat que moltes es concentren en l'àrea de servei a les persones (17 queixes). Pel que fa a la iniciativa de les actuacions, 30 han estat presentades per dones, 17 per homes, 15 per col·lectius i 10 per parelles.

Per franges d'edat ressalta que 40 són de persones entre 18 i 55 anys; 31 de persones de més de 55 anys; i 1 de menys de 18 anys. Una altra dada a destacar d'aquestes actuacions és el tipus de presentació: 51 han estat de manera presencial, 12 per correu electrònic i 9 per via telefònica. Tipologia de les actuacions Sobre la tipologia de les 72 actuacions dutes a terme per la síndica durant el 2021, 52 fan referència a l'espai públic: 14 problemàtiques referents a la via pública, 8 actuacions sobre habitatge, 8 actuacions més sobre convivència entre veïns, seguides per problemes de soroll i neteja, cadascun, i 5 actuacions referents a medi ambient i a urbanisme. Aquesta sindicatura també ha recollit un total de 17 actuacions relacionades amb els serveis a les persones: 4 relacionades amb serveis socials i 3 amb sanitat, com més destacades d'aquest bloc. Durant l'any 2021, al síndica ha actuat en 3 temes relacionats amb l'administració general: 1 de secretaria i 2 de recaptació.