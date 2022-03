Dani Marzo, bomber del Parc de la Seu d’Urgell va sortir ahir de Catalunya, en comboi de set furgonetes en direcció Polònia amb l’objectiu de tornar a final de setmana amb 48 refugiats ucraïnesos, en el marc de la iniciativa Bombers per Ucraïna.

En l’anada, les furgonetes porten material divers com menjar, roba d’hivern, medicaments, material sanitari, mantes, joguines i fins i tot cadiretes de nadó, procedent de donacions fetes per particulars i que lliuraran a les persones refugiades que s’han establert, temporalment en un campament a tocar el centre comercial de Przemysl. Després tornaran amb els refugiats.

Un cop ja emprès el viatge, Marzo explicava, en declaracions a Regió7, que quan va rebre la notificació que s’estaven buscant bombers per anar a Polònia i va veure que aquesta setmana es podia canviar els torns per fer el viatge «no m’ho vaig pensar gens i em vaig apuntar». També detallava que tot i treballar al parc de la Seu, és de Ponts, municipi proper a Guissona, on hi ha una important comunitat ucraïnesa i amb la qual assegura que se sent molt identificat.

Assegura que mai havia participat en una iniciativa solidària de la magnitud d’aquesta i es mostrava molt content de la resposta de l’altra gent: «hi va haver un moment que no podíem recollir més material», assegurava. En el viatge, hi participen bombers de tot Catalunya i la previsió és arribar a frontera entre Polònia i Ucraïna dimecres al matí per emprendre el camí de retorn. La previsió és arribar de nou a Catalunya a final de setmana. En la iniciativa treballen de forma coordinada amb l’entitat Inteli Gente i l’ONG Juntos por la Vida.