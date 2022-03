El comboi de la primera expedició humanitària de Bombers per Ucraïna, amb el qual va sortir Dani Marzo, del Parc de la Seu d’Urgell, cap a Polònia va iniciar ahir ala tarda el retorn a Catalunya amb 41 persones refugiades provinents de la regió de Khàrkiv, a l’est del país.

L’expedició havia estat prèviament al centre comercial de Korczowa, a tocar de la frontera amb Ucraïna, per lliurar el material d’ajuda humanitària recollit les darreres jornades i que incloïa menjar, roba d’hivern i joguines, entre d’altres. Medicaments i material sanitari van ser recollits per una delegada de l’Hospital de Kíiv, que va travessar tot el país per tal de contactar amb l’expedició de bombers catalans.

Paral·lelament s’està treballant en una segona caravana, que és previst que surti dilluns, 28 de març, i que també estaria integrada per set furgonetes.